Часть скалы обрушилась на катера с туристами на озере Фурнаш в бразильском штате Минас-Жерайс. По меньшей мере семеро человек погибли, трое пропали без вести и 32 пострадали, сообщает Snob.ru со ссылкой на BBC News.

Инцидент попал на видео. Видно, как часть скалы отделилась и затопила как минимум один катер. Остальные судна попытались как можно быстрее покинуть опасный участок.

Повреждения получили еще три катера.  Девять из 32 пострадавших были тяжело ранены, их госпитализировали.

В Бразилии скала обрушилась на катера с туристами. Есть погибшие
Фото: кадр из видео
В Бразилии скала обрушилась на катера с туристами. Есть погибшие
Пожарные оказывают помощь пострадавшим. Фото: Пожарная служба

Незадолго до происшествия в районе озера шли затяжные дожди. Возможно, они и поспособствовали обрушению скалы.

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