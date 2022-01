В Бразилии скала обрушилась на катера с туристами. Есть погибшие

Часть скалы обрушилась на катера с туристами на озере Фурнаш в бразильском штате Минас-Жерайс. По меньшей мере семеро человек погибли, трое пропали без вести и 32 пострадали, сообщает Snob.ru со ссылкой на BBC News.

