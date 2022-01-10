В Бразилии скала обрушилась на катера с туристами. Есть погибшие

Часть скалы обрушилась на катера с туристами на озере Фурнаш в бразильском штате Минас-Жерайс. По меньшей мере семеро человек погибли, трое пропали без вести и 32 пострадали, сообщает Snob.ru со ссылкой на BBC News.

CLIFF COLLAPSE: At least six people were killed, dozens injured and nearly 20 people are missing after a part of a cliff collapsed on tourist boats in Brazil. pic.twitter.com/AQC5mV3Pht — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 9, 2022

Инцидент попал на видео. Видно, как часть скалы отделилась и затопила как минимум один катер. Остальные судна попытались как можно быстрее покинуть опасный участок.

Повреждения получили еще три катера. Девять из 32 пострадавших были тяжело ранены, их госпитализировали.

Незадолго до происшествия в районе озера шли затяжные дожди. Возможно, они и поспособствовали обрушению скалы.

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