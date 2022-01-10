В этом году «Золотой глобус» обошелся без красной дорожки и громкой церемонии. Из-за пандемии и растущего числа заразившихся коронавирусом, организаторы отказались от привычного формата проведения мероприятия. Имена победителей премии многие поклонники узнали из Twitter.

Уилл Смит получил “Золотой глобус” за лучшую роль в драме “Король Ричард”. Награду за музыку к “Дюне” забрал Ханс Циммер. Рэйчел Зеглер получила “Золотой глобус” за роль в мюзикле “Вестсайдская история”, а Николь Кидман – за роль в фильме “Быть Рикардо”, пишет Smartpress.by.

Новозеландский режиссер Джейн Кэмпион получила “Золотой глобус” за лучшую режиссерскую работу над фильмом “Власть пса”. Премию за лучшую роль забрали Кейт Уинслет в фильме “Мейр из Исттауна” и Майкл Китон в кинокартине “Ломка”. Лучшим иностранным фильмом стала драма “Сядь за руль моей машины”.

Лучшим драматическим сериалом признаны “Наследники”. Еще один обладатель “Золотого глобуса” – диснеевский мультфильм “Энканто”. В категории “Лучший мюзикл или комедия” была названа “Вестсайдская история”.

Не остался без награды и нашумевший корейский сериал “Игра в кальмара” – “Золотой глобус” за роль второго плана в сериале получил 77-летний актер О Ён Су.

Полный список победителей можно увидеть здесь.

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