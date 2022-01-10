Школьный автобус попал в ДТП. Велосипедист погиб, дети не пострадали

Дорожное происшествие случилось сегодня, 10 января, около 7:50, сообщает пресс-служба МВД. Среди детей пострадавших нет.

По предварительной информации, 61-летний водитель школьного автобуса МАЗ на автодороге вблизи деревни Челонец Солигорского района совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Школьный транспорт съехал в кювет и опрокинулся.

В момент ДТП в автобусе находились 11 детей и 3 учителя. Одна из преподавателей доставлена для оказания медицинской помощи в больницу. 58-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативня группа.

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