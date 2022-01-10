Школьный автобус попал в ДТП. Велосипедист погиб, дети не пострадали

Дорожное происшествие случилось сегодня, 10 января, около 7:50, сообщает пресс-служба МВД. Среди детей пострадавших нет.
По предварительной информации, 61-летний водитель школьного автобуса МАЗ на автодороге вблизи деревни Челонец Солигорского района совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Школьный транспорт съехал в кювет и опрокинулся.
В момент ДТП в автобусе находились 11 детей и 3 учителя. Одна из преподавателей доставлена для оказания медицинской помощи в больницу. 58-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативня группа.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!