Пробки минимум на месяц...

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил оперативно отрегулировать движение транспорта, пассажиропотоков, работу светофоров, при необходимости подправить схему объездов и оповестить о всех изменениях горожан и гостей столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Мингорисполком.

“В течение месяца мы рассчитываем закончить все строительные работы и запустить движение как по новому путепроводу, так и под ним”, – сказал Владимир Кухарев.

“Понадобится несколько дней, чтобы люди выстроили новую удобную для них логистику. Мы должны максимально помочь им в этом. Если необходимо, то ГУВД должно в ручном режиме и экипажами ГАИ мобильно перенаправлять транспортные потоки, отрегулировать работу светофоров. Ближайшую неделю задействованным службам города необходимо работать в круглосуточном режиме”, – сказал председатель Мингорисполкома.

Владимир Кухарев поручил наибольшее внимание уделить информированию минчан о всех изменениях в работе общественного транспорта, особенно на пр.Победителей и ул. М. Богдановича.

Ремонт моста в центре Минска предсказуемо осложнил ситуацию с дорожными пробками в начале рабочей недели. Утром в понедельник минимум 15 минут потеряли в пробках те, кто пытался ехать по направлению улица Кальварийская — проспект Независимости через улицу Городской Вал. Возможно, дело еще и в светофоре возле «Макдональдса» на Немиге, который горит совсем мало. Возможно, когда его отрегулирует, этот участок можно будет проезжать немного быстрее.

Кстати, утром в интернете пробки на дорогах оценивали примерно в 5 баллов.

Почему упал мост?

Путепровод над улицей Немигой в начале проспекта Победителей был построен в 1962 году. В 2017-м на нем выполняли косметический ремонт: меняли покрытие тротуаров и ограждающие конструкции, а также гранитную облицовку тумб.

Зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович: «Предварительная версия обрушения пешеходной части моста через улицу Немигу в Минске — усталость конструкций (в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур)».

Гендиректор «Горремавтодора» Денис Глинский: «Предварительная причина — старение железобетонных конструкций, которые были запроектированы в 1962 году. Мы сегодня пересматриваем все объекты в Минске. По обрушившемуся путепроводу в 2021 году было экспертное заключение — сегодня оно проверяется».

Долго ли его будут ремонтировать?

Официальные лица уже заявили, что строительные работы будут вестись круглосуточно. Предстоит разобрать старый мост и на его месте, по сути, возвести новый.

Александр Дорохович: «Наша задача — за неделю — разобрать весь путепровод. Строительство нового будет начато оперативно, но работы займут несколько месяцев».

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