Японская компания электроники Panasonic присоединяется к глобальной тенденции поощрения баланса между работой и личной жизнью и вводит четырехдневную рабочую неделю, сообщает журнал “Inc.” со ссылкой на Bloomberg.

Сотрудники базирующегося в Осаке конгломерата электроники могут подрабатывать на стороне и тратить время на местную волонтерскую работу в свои выходные дни, говорит главный исполнительный директор Юки Кусуми на брифинге для инвесторов.

«Наша обязанность — найти идеальный баланс между стилем работы и стилем жизни для нашего разнообразного человеческого капитала», — отмечает Кусуми. Panasonic также позволит сотрудникам работать дома, когда их партнеры будут переведены в другие места, добавил он.

Сейчас множество технологических компаний по всему миру стараются привлечь сотрудников в условиях жесткого рынка труда. В 2018 году Amazon в экспериментальном порядке ввела четырехдневную неделю для отдельных сотрудников, а гигант потребительских товаров Unilever Plc в декабре 2020 года начал годичное испытание сокращенной недели для своих сотрудников в Новой Зеландии. Такие страны, как Ирландия и Исландия, также пробуют этот метод, отмечает издание.

Сейчас в Японии правительство обсуждает положение о предоставлении работникам выходного дня в дополнение к двум перерывам в неделю для защиты их благополучия. Однако компаний, которые допускают четырехдневную рабочую неделю по-прежнему меньшинство: только чуть более 8% всех японских фирм предлагают более двух гарантированных выходных дней.

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