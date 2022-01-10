Прокурор Первомайского района г.Минска возбудил уголовное дело частно-публичного обвинения в отношении 32-летнего местного жителя К., которому инкриминировано истязание по ч.1 ст.154 Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Как установлено, нетрезвый мужчина с января по 16 ноября 2021 года систематически причинял своей знакомой, с которой проживал, физические и психические страдания, наносил удары кулаками по лицу, а ногами – по голове и туловищу.

Подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности, судим, в том числе за хулиганство и угрозу убийством, проявляет агрессию в отношении Н., представляет угрозу для окружающих, что затрагивает существенные интересы государства и общества.

Прокуратура посчитала свое вмешательство в данном случае обоснованным и возбудила уголовное дело.

Справочно. Согласно ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь прокурор вправе возбудить уголовное дело частного и частно-публичного обвинения без заявления лица, пострадавшего от преступления, если оно затрагивает интересы государства, общества или совершено в отношении лица, которое находится в служебной или иной зависимости от обвиняемого (например, состоит с ним в близких отношениях, является близким родственником) либо по иным причинам не может самостоятельно защищать свои права и законные интересы (в силу возраста, заболевания).

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Первомайский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета.

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