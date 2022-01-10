В новом законе «Об изменении законов по вопросам налогообложения» есть очень важный момент, который касается всех белорусов, как физических лиц, – появилась статья 73.1.

Согласно этой статье, налоговая может проверить доходы и расходы каждого человека за период 10 лет и более, пишет Thinktanks.by.

Такую проверку налоговая может назначить по многим причинам, начиная от запроса из милиции, госконтроля, КГБ, прокуратуры и следственного комитета и заканчивая просто поручением чиновников налоговой инспекции или информации о крупной покупке. Под такую проверку может попасть человек, на которого заведено административное дело, и, конечно же, тот, на кого заведено уголовное дело, пишет Infobank.by.

На проведение такой проверки не выдается предписание, и о начале проверки физическое лицо вообще не будет знать. При выявлении превышений сумм расходов над доходами, налоговая запросит пояснения – сделает это письменно или через интернет, смс и т.д.

Физическое лицо должно в течение 30 календарных дней дать ответ, откуда у него деньги. Пояснения должны быть очень подробные. Если расходов будет больше чем доходов, то тогда начисляется подоходный налог по повышенной ставке – 20%.

Что касается доходов, то тут будет учитываться все – начиная от денег и имущества и заканчивая беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, цифровыми знаками. По расходам будет учитываться сумма в «размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения». На данный момент она составляет – 321 рубль и 22 копейки. На ребенка будут засчитываться расходы не 307 рубля 98 копеек как на картинке, а 50% от 321,22 руб. то есть это будет 160,61 рубль.

Также интересно как будут считаться расходы на строительство: ключевой момент – это то, что «в качестве расходов на строительство объектов недвижимости налоговым органом принимается наименьшая стоимость». Еще один интересный момент – налоговая может продлить срок проверки на 3 месяца и планирует направлять запросы за границу, в компетентные органы.

Полный текст статьи:

Статья 73. 1. Камеральная проверка соответствия расходов доходам физического лица 1. Для целей настоящей статьи используются следующие термины и их определения: физические лица – граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь; доходы – денежные средства, в том числе займы (за исключением коммерческих займов), иное имущество, полученные физическими лицами от граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, индивидуальных предпринимателей и организаций; имущество – недвижимые и движимые вещи, в том числе имущественные права, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок, беспоставочные внебиржевые финансовые инструменты, цифровые знаки; расходы – денежные средства, иное имущество, направленные физическими лицами на приобретение имущества, оплату работ (услуг), а также использованные на иные цели. 2. Камеральная проверка соответствия расходов доходам физического лица (далее в настоящей статье – проверка) проводится по месту нахождения налогового органа путем сопоставления сумм расходов и доходов физического лица на основании изучения имеющихся в налоговом органе документов и (или) информации о полученных физическим лицом доходах, понесенных им расходах. Проверка проводится за полный календарный месяц (несколько полных календарных месяцев) текущего календарного года, а также за десять полных календарных лет, предшествующих году, в котором налоговым органом проводится сопоставление сумм расходов и доходов физического лица. В случае, если физическим лицом в пояснениях об источниках доходов, представленных в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи, заявлены доходы, полученные в период, превышающий десять полных календарных лет, предшествующих году, в котором налоговым органом проводится проверка, то проверка проводится также за период начиная с календарного года, в котором физическим лицом получены такие доходы. В случае, если физическим лицом, в отношении которого проводится проверка, в период, превышающий десять полных календарных лет, предшествующих году, в котором проводится проверка, произведены расходы, которые иным физическим лицом указаны в качестве источника дохода, то проверка проводится также за период начиная с календарного года, в котором указанные расходы произведены проверяемым физическим лицом. Сопоставление сумм расходов и доходов физического лица производится в порядке и сроки, установленные Министерством по налогам и сборам. 3. Проверка может проводиться на основании:

письменного запроса органов государственного контроля,

органов внутренних дел,

органов государственной безопасности,

органов прокуратуры и Следственного комитета (в связи с ведением административного процесса, а также по уголовным делам и находящимся в производстве материалам по заявлениям и сообщениям о преступлениях);

поручения Министра по налогам и сборам, его заместителей, руководителей инспекций Министерства по налогам и сборам по областям и городу Минску, их заместителей;

имеющихся в налоговом органе документов и (или) информации о полученных физическим лицом доходах, понесенных им расходах.

В случаях, указанных в абзаце втором части первой настоящего пункта, письменный запрос на проведение проверки в налоговый орган имеют право направлять от имени:

органов государственного контроля – Председатель Комитета государственного контроля, его заместители, председатели комитетов государственного контроля областей, их заместители, начальники органов финансовых расследований, их заместители, председатели межрайонных комитетов государственного контроля, их заместители;

органов внутренних дел – Министр внутренних дел, его заместители, начальники территориальных органов внутренних дел, их заместители;

органов государственной безопасности – начальники органов государственной безопасности, их заместители, начальники следственных подразделений органов государственной безопасности, их заместители;

органов прокуратуры – Генеральный прокурор, его заместители, прокуроры областей, города Минска, районов, районов в городах, городов, межрайонные и приравненные к ним транспортные прокуроры, их заместители;

Следственного комитета – Председатель Следственного комитета, его заместители, начальники управлений Следственного комитета по областям и городу Минску, их заместители, начальники районных (межрайонных), городских, районных в городах отделов Следственного комитета, их заместители.

4. Проверка проводится без выдачи предписания на ее проведение и включает предварительный и последующий этапы. 5. Целью проверки является установление физических лиц, расходы которых превышают доходы, а также сумм фактически произведенных расходов и источников их доходов. 6. Предварительным этапом проверки устанавливается наличие или отсутствие превышения расходов над доходами физического лица. Проведение предварительного этапа проверки осуществляется с учетом особенностей, указанных в подпунктах 14.4 и 14.5 пункта 14 настоящей статьи. По результатам проведения предварительного этапа проверки налоговым органом по установленной форме составляется расчет расходов и доходов физического лица (далее в настоящей статье – расчет). 7. Налоговый орган не позднее двух рабочих дней, следующих за днем составления расчета, составляет по установленной форме заключение о результатах предварительного этапа проверки, если по результатам проведения предварительного этапа проверки

установлено:

отсутствие превышения расходов над доходами – в отношении физических лиц, по которым проверка проводится на основании абзацев второго и третьего части первой пункта 3 настоящей статьи;

отсутствие превышения расходов над доходами либо превышение расходов над доходами в размере менее 500 базовых величин исходя из размера базовой величины, установленной на день такого превышения, – в отношении иных физических лиц, по которым проверка проводится по основаниям, не указанным в абзацах втором и третьем части первой пункта 3 настоящей статьи.

8. Последующий этап проверки проводится в отношении физического лица:

у которого по результатам предварительного этапа проверки выявлено превышение расходов над доходами в размере 500 и более базовых величин исходя из размера базовой величины , установленной на день такого превышения, за исключением физического лица, в отношении которого проверка проводится на основании абзацев второго и третьего части первой пункта 3 настоящей статьи;

, установленной на день такого превышения, за исключением физического лица, в отношении которого проверка проводится на основании абзацев второго и третьего части первой пункта 3 настоящей статьи; в отношении, которого проверка проводится на основании абзацев второго и третьего части первой пункта 3 настоящей статьи и по результатам предварительного этапа проверки выявлено превышение расходов над доходами независимо от суммы такого превышения.

9. Налоговый орган при проведении последующего этапа проверки истребует у физического лица пояснения об источниках доходов, сведения и (или) документы, связанные с проведением проверки. 10. Требование о представлении пояснений об источниках доходов по установленной форме вместе с расчетом направляется (вручается) физическому лицу не позднее двух рабочих дней, следующих за днем составления расчета, одним из следующих способов:

вручается лично под роспись; направляется заказным письмом с уведомлением о получении.

О направлении документов таким способом физическое лицо в день направления уведомляется через личный кабинет плательщика либо с использованием иных средств связи (телефонограмма, телеграмма, СМС-сообщение, сообщение электронной почты или другие). В случае неполучения физическим лицом документов, направленных заказным письмом с уведомлением о получении, такие документы повторно направляются в порядке, указанном в абзаце третьем части первой настоящего пункта. В этом случае физическое лицо считается надлежащим образом уведомленным, а документы – полученными со дня уведомления физического лица через личный кабинет плательщика либо с использованием иных средств связи (телефонограмма, телеграмма, СМС-сообщение, сообщение электронной почты или другие). 11. Пояснения об источниках доходов представляются физическим лицом в письменной или электронной форме в порядке, установленном статьей 27 настоящего Кодекса, в течение тридцати календарных дней со дня вручения ему документов, указанных в части первой пункта 10 настоящей статьи. Срок представления пояснений об источниках доходов продлевается на периоды временной нетрудоспособности физического лица, нахождения его за пределами Республики Беларусь или в командировке при документальном подтверждении таких периодов. При направлении пояснений об источниках доходов в письменной или электронной форме посредством почтовой связи днем их представления является дата приема почтового отправления, а в электронной форме – дата их приема, зафиксированная с помощью программных средств налоговых органов. Пояснения об источниках доходов должны содержать сведения об источнике дохода (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, место его жительства (последнее место жительства в отношении наследодателя), наименование юридического лица, место его нахождения), о виде, размере и дате (периоде) получения дохода. В пояснениях об источниках доходов могут не указываться сведения о фамилии, собственном имени, отчестве (если таковое имеется), месте жительства физического лица, являющегося источником дохода, не выступающего в качестве индивидуального предпринимателя, в отношении доходов от:

осуществления физическим лицом, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, видов деятельности, признаваемых объектом налогообложения единым налогом с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;

реализации на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции, указанной в части первой пункта 19 и абзаце втором пункта 20 статьи 208 настоящего Кодекса;

осуществления видов ремесленной деятельности, определяемых Президентом Республики Беларусь;

осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

В пояснениях об источниках доходов могут не указываться сведения об источнике дохода (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, место его жительства, наименование юридического лица, место его нахождения), от которого получен доход от осуществления предпринимательской деятельности физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в Республике Беларусь. 12. Пояснения об источниках доходов, представленные физическим лицом по истечении срока, установленного частью первой пункта 11 настоящей статьи, и (или) содержащие неполные сведения об источнике дохода, виде, размере и дате (периоде) получения дохода, не учитываются налоговым органом при проведении проверки. 13. Физическое лицо имеет право в срок, установленный частью первой пункта 11 настоящей статьи, представить документы, подтверждающие его пояснения, а также документы о понесенных таким лицом расходах в размере, периодах (датах), отличных от указанных в расчете. 14. Проведение последующего этапа проверки осуществляется с учетом следующих особенностей: 14.1. доходы, заявленные физическим лицом в качестве источника для осуществления расходов, не учитываются налоговым органом, если налоговым органом установлены факты и (или) обстоятельства, свидетельствующие о наличии хотя бы одного из следующих оснований:

отсутствовала возможность или реальность получения физическим лицом таких доходов;

совершена сделка, не имеющая иных правовых последствий, в том числе не влекущая изменение прав и обязанностей ее сторон, кроме направленности на неуплату (неполную уплату) суммы налога, сбора;

имеются расхождения об условиях и порядке получения дохода в информации, представленной проверяемым физическим лицом и лицом, являющимся источником дохода;

физическим лицом в качестве источника доходов заявлен доход, с которого не были уплачены соответствующие налоги, сборы (пошлины), за исключением дохода, освобождаемого от налогообложения или не признаваемого объектом налогообложения в соответствии с действовавшим на дату его получения законодательством, дохода, в отношении которого не наступил установленный законодательством срок уплаты соответствующего налога, сбора (пошлины).

При наличии оснований, указанных в части первой настоящего подпункта, доходы учитываются исходя из фактических сведений и обстоятельств их получения при возможности их установления, в том числе с учетом документов (информации, материалов), предоставленных самим физическим лицом, государственными органами, организациями, индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами; 14.2. не учитываются доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности, нотариальной деятельности и отраженные физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем, нотариусом, осуществляющим нотариальную деятельность в нотариальном бюро, в уточненных налоговых декларациях (расчетах), представленных после получения требования о представлении пояснений об источниках доходов; 14.3. не учитываются доходы, полученные от осуществления предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельности индивидуально и не указанные физическим лицом, являвшимся на момент их получения индивидуальным предпринимателем, нотариусом, осуществлявшим нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатом, осуществлявшим адвокатскую деятельность индивидуально, в представленных в налоговый орган налоговых декларациях (расчетах), при условии, что на момент представления пояснений об источниках доходов предпринимательская, нотариальная, адвокатская деятельность таких лиц прекращена; 14.4. к расходам физического лица относятся денежные средства на приобретение минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения его здоровья и обеспечения его жизнедеятельности, в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Если у физического лица на содержании (иждивении) находится ребенок до восемнадцати лет, к его расходам также относятся денежные средства на приобретение минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности, в размере 50 процентов бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в отношении каждого такого ребенка. Если налоговый орган располагает информацией о фактически израсходованных физическим лицом денежных средствах на цели, указанные в частях первой и второй настоящего подпункта, в размере, превышающем указанные в этих частях размеры, то расходы учитываются в размере фактически израсходованных физическим лицом денежных средств; 14.5. расходы на строительство капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, осуществляемое физическим лицом без привлечения застройщика или подрядчика (далее в настоящем подпункте – объекты недвижимости), учитываются в размере стоимости строительства таких объектов недвижимости, указанной в сметной документации или акте приемки в эксплуатацию финансируемых физическими лицами законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории пятого класса сложности, утвержденном местным исполнительным и распорядительным органом (далее в настоящей статье – акт приемки в эксплуатацию). Если стоимость строительства объектов недвижимости, указанная в сметной документации, отличается от такой стоимости, указанной в акте приемки в эксплуатацию, то в качестве расходов на строительство объектов недвижимости налоговым органом принимается наименьшая стоимость. При отсутствии сметной документации, акта приемки в эксплуатацию расходы на строительство объектов недвижимости учитываются налоговым органом в следующих размерах: в пределах стоимости строительства объектов недвижимости, указанной проверяемым физическим лицом в заявлении, представленном налоговому агенту или налоговому органу в соответствии с частью седьмой подпункта 1.1 пункта 1 статьи 211 настоящего Кодекса, но не менее сумм фактически понесенных расходов на такое строительство, в отношении которых таким физическим лицом, а также его супругом (супругой), иными членами его семьи получен имущественный налоговый вычет, – для физических лиц, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и получающих имущественный налоговый вычет по подоходному налогу с физических лиц в порядке, установленном подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 211 настоящего Кодекса; в размере, определенном физическим лицом самостоятельно, но не менее 70 процентов стоимости, определенной налоговым органом для целей исчисления налога на недвижимость на 1 января года, в котором объект недвижимости впервые признан объектом налогообложения налогом на недвижимость, – для иных физических лиц, не указанных в абзаце втором настоящей части. В случае несогласия с размером расходов на строительство объектов недвижимости, определенным в порядке, установленном частями первой–третьей настоящего подпункта, физическое лицо может представить заключение об оценке, определенной на момент принятия оцениваемого объекта недвижимости в эксплуатацию с использованием рыночных методов оценки зданий и сооружений, выданное юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими оценочную деятельность. 15. По результатам рассмотрения представленных физическим лицом пояснений об источниках доходов налоговым органом в ходе последующего этапа проверки по установленной форме составляется уточненный расчет расходов и доходов физического лица (далее в настоящей статье – уточненный расчет). 16. Если по результатам последующего этапа проверки установлено отсутствие превышения расходов над доходами проверяемого лица, то налоговый орган не позднее двух рабочих дней, следующих за днем составления уточненного расчета, составляет по установленной форме сообщение о соответствии расходов доходам физического лица, которое вместе с уточненным расчетом вручается физическому лицу лично под роспись либо направляется заказным письмом с уведомлением о получении. 17. Если по результатам последующего этапа проверки выявлено превышение расходов над доходами физического лица, то налоговым органом по установленной форме составляется акт проверки в двух экземплярах. 18. Акт проверки должен быть составлен не позднее трех месяцев со дня, следующего за днем истечения срока, установленного частью первой пункта 11 настоящей статьи. Срок составления акта проверки может быть продлен по решению руководителя (его заместителя) налогового органа на срок, не превышающий трех месяцев, при:

направлении запроса индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в государственные органы, иные организации, в том числе в компетентные органы иностранных государств ;

невозможности составления акта проверки из-за отсутствия, проверяющего или проверяемого физического лица в силу временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске или командировке таких лиц.

О принятом решении налоговый орган не позднее следующего рабочего дня после принятия решения по установленной форме уведомляет физическое лицо путем направления в его адрес заказного письма с уведомлением о получении. Днем составления акта проверки является день его подписания должностным лицом налогового органа, проводившим проверку. Подписание и вручение акта проверки, вынесение решения по нему осуществляются в порядке, установленном статьей 81 настоящего Кодекса. 19. Доходы физического лица, исчисленные исходя из сумм превышения расходов над доходами, подлежат налогообложению в соответствии с главой 18 настоящего Кодекса. 20. Дополнительная проверка проводится в случае:

необходимости подтверждения обоснованности доводов, изложенных в возражениях по акту проверки либо жалобе на решение по акту проверки;

получения после составления акта проверки или вынесения решения по акту проверки информации от налоговых органов других государств, государственных органов и иных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в том числе по направленным в их адрес запросам.

Акт дополнительной проверки должен быть составлен не позднее одного месяца со дня возникновения обстоятельств, указанных в части первой настоящего пункта.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»