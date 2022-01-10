Более трети от общего объема платежей банковскими картами в системе одного из крупнейших в Беларуси операторов приема электронных платежей bePaid (ООО «ИКомЧардж») приходится на азартные игры и форекс-брокеров и крипто-биржи.

Компания опирается на собственные данные за 2021 год. Однако, как отмечает директор ООО «ИКомчардж» Александр Шостак, статистика в полной мере отражает ситуацию на всем рынке (без учета платежей через интернет-банкинг).

Белорусы ушли играть

В 2021 году продолжалось доминирование азартных игр и форекс-брокеров и крипто-бирж. Среди клиентов bePaid они – наиболее популярные. Доля гэмблинга в общем обороте составила около 37% от общего объема платежей. По сравнению с прошлым годом, они выросли почти на 4 процентных пункта.

Что же касается количества платежей, то азартные игры еще более впечатляют – 53%, то есть каждая вторая транзакция при платеже через интернет, обработанная bePaid, была в их пользу.

На второе место по обороту в интернет-платежах вышли, наконец, маркет-плейсы – почти 17% в общем объеме. Годом ранее их доля составляла всего 8,15%, то есть сегмент вырос более чем в два раза.

Еще более впечатляющий рост продемонстрировал сегмент «Онлайн-обучение, консалтинг, оплата услуг образования, психологические услуги». По итогам 2021 года его доля составила 12,83%, что позволило подняться на 3-е место. Объем вырос более чем в 4 раза: по итогам 2020-го года было всего 2,93% и 9-е место в рейтинге. Тем не менее, «проигрыш» образования и консалтинга азартным играм очевиден: на гэмблинг белорусы тратят почти в 3 раза больше.

Немного подросла и онлайн-продажа билетов – с 4,77% в 2020-м году до 6,19% в 2021-м.

А вот оплата картами через интернет служб доставки, ресторанов и баров, взлетевшая в 2020 году на волне пандемии (было 11,55% от общего объема, 2-е место), в 2021 году несколько просела – до 7,72% (4-е место).

Из других трендов отметим значительный рост популярности сайтов закупок и скидок, а также кэшбек-сервисов: если по итогам 2020-го их доля составляла всего 1,57%, до сейчас выросла до 4,39%, почти в 3 раза.

Карты VISA – самые популярные для платежей онлайн

Самым популярным средством платежа через интернет являлась карта VISA – на ее долю приходится более 45% платежей. Вторым крупнейшим игроком предсказуемо стал Mastercard – его картами расплачивались за 36,44% покупок.

На третьем месте платежи через ЕРИП – 8,95%. Стоит отметить, что годом ранее его доля составляла 20,16%. «Количество платежей через ЕРИП практически не снизилось, а уменьшение его доли в общем объеме связано, в первую очередь, ростом популярности оплаты картой на сайте», – подчеркнули в bePaid.

Кошельки набирают популярность

В bePaid отмечают значительный рост платежей с помощью различных кошельков. Явным лидером в этом сегменте является Google Pay – на его долю приходится более 58% платежей. Несколько отстает от него Apple Pay – 41,3%. А вот Samsung Pay практически не используется – всего 0,4% платежей.

Иностранцы чаще всего покупают консалтинг и онлайн-обучение

На белорусских сайтах делали покупки и иностранцы. По собственной статистике bePaid, оплаты проходили по банковским картам, выпущенным в 153 странах.

Наиболее активными были покупатели из России – почти 59% объема платежей было сделано по картам, эмитированным в этой стране. По сравнению с 2020 годом «российская» доля значительно выросла. На втором месте – покупатели из США (10,37%), на третьем – Украина (5,99%), четвертое место делят Израиль и Великобритания – по 4,96%.

Родом ранее топ-5 стран выглядел следующим образом: Россия (38,6%), Великобритания (9,23%), США (8,54%), Украина (5,47%) и Израиль (3,71%).

Серьезно увеличилось число покупок из Польши. Сейчас их доля составляет 4,75%, в то время, как в 2020 году она была в два раза меньше (2,39%).

Наиболее популярными среди зарубежных покупателей (хотя это могли быть и белорусы, владеющие картами, эмитированными за рубежом) были услуги образования, онлайн-обучения, консалтинга и психологические – около трети от общего объема платежей (31,75%).

На втором месте – туристические услуги, отели и апартаменты (15,25%), на третьем – магазины косметики, парфюмерии и бытовой химии, на долю которых неожиданно пришлось 12,37% от общего объема платежей по зарубежным картам. Также в пятерку популярных вошли оплата услуг мобильной связи и продажа билетов.

«В 2021 году количество платежей картами через интернет значительно выросло. Также одним из ключевых трендов стал рост платежей с помощью кошельков, в первую очередь Google Pay и Apple Pay. Более того, мы ожидаем, что их популярность будет только расти.

Как по количеству платежей, так и по общему объему продолжает лидировать гэмблинг. Он еще больше упрочил свое преимущество по отношению к другим сегментам рынка за счет роста предложения. И, конечно, нельзя не отметить рост популярности маркетплейсов, платежи в пользу которых выросли почти в два раза. Что же касается снижения доли служб доставки, ресторанов и баров, то, с одной стороны, это связано с коррекцией рынка после всплеска 2020-го года. В 2021-м году люди все же вернулись в рестораны. А с другой – серьезные изменения произошли на самом рынке служб доставки», – прокомментировал итоги года Александр Шостак.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»