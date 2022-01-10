В Минске за последний год более 25% населения отмечало у себя депрессивную симптоматику.

Самая высокая доля населения с депрессивной симптоматикой в течение последних 12 месяцев до момента исследования зарегистрирована в Минске. Доля людей с признаками депрессий составила четверть населения столицы или 25,9%, пишет Thinktanks.by.

Наименьшая распространенность депрессивной симптоматики выявлена среди населения Витебской (6,3%) и Минской (6,5%) областей.

Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного Минздравом Беларуси и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в соответствии с методологией STEPS – поэтапным подходом к эпидемиологическому надзору за неинфекционными заболеваниями.

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