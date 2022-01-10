Как создается новое белорусское сердце

Скоро в Беларуси проведут 500-ю операцию по пересадке сердца, по количеству трансплантаций наша страна — на 9-м месте в мире. О том, что происходит в отечественной трансплантологии и какие разработки ведутся, Смартпресс поговорил с кардиохирургом, замдиректора РНПЦ “Кардиология” Юрием Островским. Именно он 13 лет назад первым в Беларуси провел инновационную операцию по пересадке сердца.

– Первая трансплантация была уже давно. Думаю, к марту выполним 500-ю, юбилейную, операцию по пересадке сердца. Мы пересаживали сердце не только взрослым, но и детям, были пациенты и 10-ти, и 12-ти лет. Кроме того, в нашем центре выполнили уже несколько комплексных операций по пересадке сердца и легких. Делали операции по пересадке легких у пациентов с первичной легочной гипертензией.

Также продолжаются совместные разработки с белорусскими производствами. Почти 30 лет мы сотрудничаем с научно-производственным холдингом “Планар”, создали уже пятую или шестую генерацию искусственных механических клапанов сердца, рассказал Юрий Петрович.

Специалист поясняет, что клапаны уже прошли испытания.

Полным ходом идет работа над созданием белорусских биологических бескаркасных протезов сердца. Их уже испытали на животных в российском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, специалисты приступили к клинической апробации.

Пациенты нуждаются в биологических протезах

Пациенты с поражением клапанного аппарата – это, в первую очередь, пожилые люди с дегенеративными заболеваниями аортального клапана. Преимущественно это аортальные стенозы. Такие пациенты нуждаются в биологических протезах.

– Идет работа по созданию биологических протезов для бесшовной имплантации через менее инвазивные доступы. Уже завершили испытания на животных, приступаем к клинике. Планируем апробировать во II-III кварталах 2022 года. Работаем над созданием сосудистых протезов из нашего биологического материала. Эксперимент на животных тоже уже окончен.

Кроме того, уже созданы специальные сосудистые протезы, которые заменят изношенные сосуды человека. Специалисты приступают к клиническим испытаниям. Это собственное белорусское производство – вязаные протезы с двойной силиконовой обработкой. На все вышеперечисленные инновации будут получены патенты и авторские свидетельства.

Также усовершенствована процедура продления нормальной функции венозных шунтов. Они необходимы пожилым пациентам, которым выполняют операции по аортокоронарному шунтированию.

Рождение инноваций в белорусской кардиохирургии

– У нас две производственные базы, но есть желание объединить их в одну. Для производства устройств для всей медицины, не только сердечно-сосудистой хирургии. Мы сотрудничаем с заводом “Электронмаш” концерна “Планар” и с подразделением БНТУ ООО “Политехмед”. Они воплощают в жизнь наши идеи.

Инновационными разработками в кардиохирургии занимается сплоченная команда специалистов. В нее входят специалисты из РНПЦ “Кардиология”, также операции на животных выполняют наши хирурги. Плюс целое подразделение производственников. Планируем, что наши разработки выстрелят уже в 2022 году, но работа над ними шла порядка 7-ми лет.

Юрий Петрович не выделяет какую-то одну инновационную разработку.

– Все, что я перечислил, необходимо для наших пациентов, наш контингент не меняется. Мы работаем с пациентами старше 18-ти лет, но наиболее востребована новая продукция будет, в основном, у пациентов старше 60-ти.

Страдает ли качество жизни у человека с пересаженным органом?

Не все сходятся во мнении, что пересаженные органы – это благо. Мол, много побочек, постоянный прием дорогостоящих лекарств, качество жизни меняется не в лучшую сторону. Некоторые и вовсе уверены: “Зачем так мучить людей?”

– Они не мучаются, они живут, как обычные здоровые люди, – категоричен кардиохирург. – Что касается лекарственной поддержки, иммуносупрессивной терапии, на себя всю оплату берет государство. Сейчас появились дженерики, которые в 1,5-2 раза снизят цену лечения таких пациентов.

Первая белоруска с пересаженным сердцем прожила 9 лет. И это годы полноценной жизни.

– Все пациенты с пересаженным сердцем у нас под контролем, они находятся в нашем центре на амбулаторном лечении. Постоянно приходят, мы знаем судьбу каждого, – объясняет профессор.

Белорусские протезы могут замещать родные сосуды до 5-ти миллиметров

Сосудистая система вездесуща, сосуды находятся по всему организму. В скором времени белорусские хирурги смогут протезировать сосуд в любой части тела, кроме головы. В том числе и сосуды шеи. Заменить можно будет любой сосуд, кроме самых мелких – до 5-ти миллиметров. Менее инвазивные операции будут проводиться через маленькие разрезы.

Хватает ли сейчас кадров для таких операций? Не секрет, что проблема нехватки медработников существует давно.

– Есть кафедра кардио-рентгено-васкулярной хирургии, там идет первичная подготовка медработников, также есть дополнительные курсы, где специалистов обучают современным технологиям, – объясняет профессор.

Помимо разработки инноваций в кардиохирургии Юрий Петрович, как и много десятилетий подряд, работает в операционной.

– Я хирург, этим все сказано. Я работаю каждый день, в том числе в операционной. Как работал, так и продолжаю. Я 40 лет делаю все операции и не прекращаю. И пластику, и протезирование клапанов, и аортокоронарное шунтирование, протезирование восходящей аорты с аортальным клапаном, протезирование дуги аорты. Как раз этими сосудистыми протезами, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем.

Белорусский насос сможет заменить один из желудочков сердца

Сейчас специалисты пытаются создать белорусский насос, который сможет заменить один из желудочков сердца человека.

– Если все сложится, насос будет готов к 2024-му или к 2025-му году, – прогнозирует кардиохирург, поясняя, что белорусы могут все, но на это надо время.

А деньги?

– Разработка насоса будет стоить пару миллионов долларов, не меньше. В лучшем случае. Это наша совместная разработка с “Политехмедом” и Институтом порошковой металлургии. “Машинка” уже есть, она крутится. Другое дело, что ее программное обеспечение надо довести до ума, это очень сложный вопрос. Если все получится, такой насос мы сможем имплантировать в грудную клетку пациента, заменив один из желудочков сердца.

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