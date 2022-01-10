Как белоруска разбила сердце сицилийскому князю

51-летний итальянский князь Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса начал судебную тяжбу против своей возлюбленной, 35-летней Татьяны Ященко из Беларуси. Мужчина утверждает, что она вымогала у него подарки на сотни тысяч евро. Такое развитие романа в высшем обществе само по себе уже не является чем-то уникальным, и все-таки в этой истории, есть неожиданные моменты, пишет Spletnik.ru со ссылкой на Times. Так, Ященко ранее подала в суд на принца, а он сам, несмотря на поданный судебный иск, утверждает, что любит Татьяну. Разбираемся в деталях этого светского романа.

Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса познакомился с Татьяной Ященко в 2019 году на званом обеде, и у пары завязался роман. В декабре прошлого года мужчина подал на Татьяну в суд, заявив, что та просто “раскручивала” его на дорогие подарки.

В своем иске он ссылается на то, что был травмирован распадом своего предыдущего брака и поэтому не мог принимать разумные решения. Он утверждает, что Ященко воспользовалась его психологическим состоянием, и хочет, чтобы она вернула все подарки, которые он ей купил.

Итальянский аристократ утверждает, что он брал Татьяну в путешествия по всему миру, вместе они в числе прочего посетили Монте-Карло, Дубай и Мальдивы. По данным Times, известно, что Джакомо также подарил ей “мерседес” стоимостью более 90 тысяч долларов, долю в отеле в Риме на сумму 65 тысяч долларов, дорогие украшения и более 20 тысяч долларов, чтобы Ященко могла снять квартиру в центре Рима. Всего, как предполагается, Джакомо потратил на подарки возлюбленной более 500 тысяч долларов. Но, по некоторым данным, сумма может превышать и один миллион долларов. Размер общего состояния аристократа в прессе не упоминался. Однако сама Татьяна подала иск против своего возлюбленного еще в марте прошлого года. По сообщения итальянских СМИ, она разочаровалась в отношениях и утверждала, что ди Лингуаглосса преследует ее. Ященко даже наняла психиатра, чтобы он от ее имени дал показания против аристократа и обосновал ее жалобы, но эксперт перешел на другую сторону и теперь утверждает, что князь является жертвой и что Татьяна “воспользовалась его психологической хрупкостью”, сообщает издание Il Messaggero. Также сообщалось, что Ященко отправляла князю сообщения, в которых называла его “нечестным, лживым предателем, лишенным сочувствия, а также посредственным”. Однако, несмотря на взаимные претензии, разрыва отношений не произошло. Как сообщает издание Il Messaggero, пара провела Рождество и Новый год вместе. А князь и вовсе заявил журналистам, что все еще любит Татьяну. На днях Джакомо и вовсе намекнул на то, что претензий к возлюбленной не имеет. У себя в фейсбуке аристократ написал: Я хотел бы публично попросить у своей партнерши Тани прощения за мои ложные заявления Будет ли иск теперь отозван, пока неизвестно.



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