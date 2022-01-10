Курс биткоина упал ниже $40 000, опустившись до минимума с сентября прошлого года.

Она продолжает снижаться после того, как в ноябре установила исторический максимум на отметке в $69 тыс. С тех пор стоимость актива опустилась более чем на 42%. Резкое снижение цены биткоина произошло днем 6 января, после чего цена актива продолжила снижаться и опустилась до $40 тыс. Тогда одной из причин называлось отключение интернета в Казахстане в ходе протестов, пишет РБК.

В Казахстане сосредоточено около 18% всех мировых мощностей по добыче биткоина. Именно в эту страну устремились китайские манеры после запрета криптовалют в КНР, пишет Sputnik Казахстан. Их привлекла низкая стоимость электроэнергии в стране.

Другой причиной могло стать возможное повышение ключевой ставки ФРС в марте, на фоне которого резко снизились фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq. Считается, что криптовалюта коррелирует с американским фондовым рынком.

Теперь биткоин движется в сторону ценовых минимумов.

А вот у экспертов из Glassnode есть более позитивный краткосрочный прогноз относительно рынка, пишет 2bitcoins.ru. По их словам, цена Биткоина ещё некоторое время будет двигаться в горизонтальном канале, но при этом с фундаментальной точки зрения с криптовалютой все в порядке.

В то время, как активность пользователей сети Биткоина указывает на достаточно «вялый» спрос со стороны криптоэнтузиастов, количество неликвидных биткоинов впечатляет. Рост этого показателя является признаком уверенности более «умных и терпеливых» игроков рынка.

Напомним, “неликвидные” биткоины — это монеты, которые долгое время оставались без движения на криптокошельках, которые обычно не используются для продаж. Чем больше таких BTC, тем больше инвесторов, желающих сохранить их на долгий срок с расчетом на повышение цены и, следовательно, меньше давления со стороны продавцов на рынок.

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