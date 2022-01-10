Австралийский суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича

Федеральный суд Австралии удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, поданную из-за аннулирования его визы, передает AP. Судья Энтони Келли также постановил отпустить Джоковича с карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили после прилета в страну, пишет Коммерсантъ.

Спортсмен должен принять участие в турнире Большого шлема Australian Open, который стартует 17 января. Джокович не прошел паспортный контроль из-за отсутствия прививки от COVID-19. Теннисист говорил, что у него есть медицинский отвод от вакцинации, однако австралийские власти утверждали, что он не предоставил необходимых доказательств. МИД Сербии выразил протест Австралии из-за отказа в выдаче визы спортсмену.

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