Что произошло в Казахстане, еще предстоит осмыслить. Мирные протесты, которые 2 января начались в Жанаозене из-за резкого повышения цен на газ, быстро перекинулись на всю страну и переросли в массовые беспорядки, поджоги, погромы, вооруженное противостояние.

Одни считают, что у казахстанцев лопнуло терпение.

Другие – что, воспользовавшись ситуацией, «полупрезидент» Касым-Жомарт Токаев избавился от своего предшественника Нурсултана Назарбаева.

Третьи – что вооруженный мятеж спровоцировала Россия, чтобы ввести войска.

Четвертые (надо признать, что не в Казахстане, а в России) включили пластинку про «кураторов из Вашингтона».

Точки над «i» в произошедшем еще предстоит расставить.

Как бы то ни было, на момент написания этого материала по факту мы имеем следующее:

– Лидеры казахстанской оппозиции давно вытеснены за границу. Лидера у протестов нет, спикеров у протестов нет, как разгорелся такой грандиозный политический пожар в стабильной и не самой бедной стране, толком никто не понимает.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил бывшего президента Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности. Фактически это была последняя несимволическая должность Назарбаева, и предполагалось, что он будет занимать ее пожизненно. Пока не понятно, Назарбаев ушел сам или его сместили. Токаев просто объявил об этом решении как о состоявшемся факте, даже не упомянув имя первого президента.

Кроме того, появились сообщения, что Нурсултан Назарбаев то ли уже вылетел, то ли готов с семьей вылететь на лечение в другую страну. А также о том, что Казахстан срочно покинули приближенные к нему бизнесмены. Сам Назарбаев заявлений не делал.

– Токаев заменил ключевых силовиков. Причем в числе первых отстранил от должности племянника экс-президента Абиша Самата Сатыбалдыулы, который занимал пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (аналог нашего КГБ).

– В отставку отправлено правительство.

– В Казахстане до 19 января введено чрезвычайное положение с запретом на проведение собраний и митингов, ограничением передвижения транспорта, комендантским часом.

– Токаев призвал на помощь войска ОДКБ, и этот вопрос решился очень оперативно, в течение ночи. Утром 6 января российские десантники уже были в Казахстане.

– В стране проходит антитеррористическая операция. Сообщается о десятках погибших и сотнях раненых.

«Так мы входили в Афганистан. Дежавю», – пишет журналист-международник, специалист по этому региону Аркадий Дубнов.

«Я ни минуты не верю в самоорганизацию «народных казахских масс». У казахов просто нет подобного опыта», – пишет политтехнолог Петр Милосердов, отсидевший почти два года в тюрьме за подготовку государственного переворота в Казахстане.

«Что это было? Вполне возможно – спецоперация Кремля по трансформации Республики Казахстан в недвусмысленного военно-политического сателлита Российской Федерации. Владимир Путин же твердо считается мастером спецопераций, а отнюдь не больших официальных войн. И сюжет 5 января явился нам типично, классически путинским. Как РФ-президент привык и умеет», – пишет политолог Станислав Белковский.

«Террористические банды, устроившие беспорядки в стране, прошли подготовку за рубежом. По сути дела, они международные. Их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии», – заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Где за рубежом? Кто за этим стоит? Что является причиной, а что стало поводом для мятежа? Ответов на эти вопросы пока нет.

Олег ГОЛУБ.

***

КСТАТИ

В ОДКБ корреспонденту БЕЛТА подтвердили участие белорусских военных в составе Миротворческих сил ОДКБ, направляемых в Казахстан. При этом конкретный состав подразделений в ОДКБ не комментируют.

Публикация из № 2 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»