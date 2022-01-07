«Народная Воля» лічыць важнай палітычнай кампаніяй усенароднае абмеркаванне змяненняў і дапаўненняў, якія, мяркуецца, будуць унесены ў канчатковы варыянт Канстытуцыі.

Запрашаем да ўсебаковай размовы ўсіх, хто перажывае за далейшы лёс нашай роднай Беларусі.

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ЦИТАТА

Андрей КУНЦЕВИЧ, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

– Против предлагаемых обновлений нынешней редакции Конституции могут выступать исключительно противники белорусской государственности, поскольку характер вынесенных на обсуждение изменений выполняет важнейшую цементирующую роль всего многогранного государственного механизма.

БЛИЦ-КОММЕНТАРИЙ

Уважаемый Кунцевич!

От «врагов государственности», как известно, недалеко и до «врагов народа».

Между тем первому заместителю министра информации следовало бы внимательно почитать новый проект Конституции, в котором неизменной осталась статья 33.

«Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.

Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них.

Монополизация средств массовой информации государством, организациями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются».

Помимо этого, Андрей Михайлович, стоило бы вам осмыслить и статью 7, которая в новой редакции гласит: «Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики Беларусь».

А теперь вопросы, как говорится, на засыпку. В каких государственных СМИ уже дали слово не только сторонникам, но и противникам принятия новой Конституции? Какие независимые общественно-политические СМИ могут свободно работать в Республике Беларусь? И что вы лично намерены сделать, чтобы эти положения Конституции всё-таки были реализованы?

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Калі было больш дэмакратыі – раней ці цяпер?

Канстытуцыя, якую прапанавалі прыняць беларусам на рэферэндуме, будзе шостай у сучаснай беларускай гісторыі.

У 1919 годзе на Першым з’ездзе Саветаў БССР была прынята Канстытуцыя Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусія. Яна вызначала, што «Беларусія абвяшчаецца рэспублікай Саветаў працоўных, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў. Уся ўлада ў цэнтры і на месцах належыць гэтым Саветам».

Гэтая Канстытуцыя адметная тым, што ўзаконіла нацыяналізацыю маёмасці, адмяніла прыватную ўласнасць на зямлю, а таксама ўвяла ўсеагульную працоўную павіннасць «у мэтах знішчэння паразітычных слаёў грамадства і арганізацыі гаспадаркі».

У 1927 годзе была прынята новая Канстытуцыя БССР. Згодна з ёй, Беларуская Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка была абвешчана «дзяржавай дыктатуры пралетарыяту, якая ажыццяўляе свае задачы на аснове саюза рабочых і сялян». І менавіта паводле гэтай Канстытуцыі частку паўнамоцтваў БССР дэлегавала саюзным органам кіравання. У той жа час вызначалася, што «за Беларускай Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікай, паводле арт.4-га Канстытуцыі Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, захоўваецца права вольнага выхаду з Саюза».

1937 год, на які прыйшоўся пік масавых рэпрэсій, быў адзначаны і прыняццем новай, больш ліберальнай, Канстытуцыі. У ёй ужо было зафіксавана права прыватнай уласнасці, дазволена дробная прыватная гаспадарка.

Паказальна, што менавіта паводле гэтай Канстытуцыі былі створаны народныя суды (цяпер іх назвалі б раённымі ці судамі першай інстанцыі). Прычым было вызначана, што «народныя суды выбіраюцца грамадзянамі раёна на аснове ўсеагульнага, прамога і роўнага выбарчага права пры тайным галасаванні тэрмінам на тры гады». Сёння, як вы ведаеце, беларусы не маюць права выбіраць суддзяў. Іх прызначае прэзідэнт. Так што ў нейкім сэнсе Іосіф Сталін быў большым дэмакратам, чым Аляксандр Лукашэнка.

І яшчэ пра тое, чаго мы зараз не маем. Артыкул 86 Канстытуцыі 1937 года вызначаў: «Судаводства ў БССР вядзецца на беларускай мове з забеспячэннем для асоб, якія не валодаюць гэтай мовай, поўнага азнаямлення з матэрыяламі справы праз перакладчыка, а таксама права выступаць у судзе на роднай мове».

Сёння, як вядома, толькі адзінкавыя суды праходзяць па-беларуску. Акрамя таго, самыя гучныя суды ў сённяшняй Беларусі робяцца закрытымі. Хаця нават сталінская Канстытуцыя вызначала: «Разбор спраў ва ўсіх судах БССР адкрыты, паколькі законам не прадугледжаны выключэнні, з забеспячэннем абвінавачанаму права на абарону».

У 1978 годзе была прынята новая Канстытуцыя, у якую пазней былі ўнесены дапаўненні і змены. Гэты дакумент абвяшчаў, што мы ўжо стварылі «развітое сацыялістычнае грамадства», таму ад «дыктатуры пралетарыяту» пераходзілі да «агульнанароднай дзяржавы, якая выражае волю і інтарэсы рабочых, сялян і інтэлігенцыі».

КПСС была абвешчана «кіруючай і накіроўваючай сілай грамадства, ядром яго палітычнай сістэмы». І ўпершыню было вызначана, што «найбольш важныя пытанні дзяржаўнага жыцця выносяцца на ўсенароднае абмеркаванне, а таксама ставяцца на ўсенароднае галасаванне (рэферэндум)».

Паводле гэтай Канстытуцыі людзі атрымалі значна больш правоў: на адпачынак, ахову здароўя, пенсію і сацыяльную дапамогу ад дзяржавы, на жыллё, адукацыю і гэтак далей.

Артыкул 48 той Канстытуцыі вызначаў: «У адпаведнасці з інтарэсамі народа і ў мэтах умацавання і развіцця сацыялістычнага ладу грамадзянам Беларускай ССР гарантуюцца свабоды: слова, друку, сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў і дэманстрацый». Ажыццяўленне гэтых палітычных свабод забяспечвалася прадастаўленнем працоўным і іх арганізацыям грамадскіх будынкаў, вуліц і плошчаў, шырокім распаўсюджваннем інфармацыі, магчымасцю выкарыстання друку, тэлебачання і радыё. Дарэчы, зараз у беларускай Канстытуцыі з тымі змяненнямі, якія ўносяцца, няма ні слова пра тое, якім чынам забяспечваюцца правы беларусаў на сходы, мітынгі, дэманстрацыі ці свабоду слова. Усё гэта ператвараецца ў голыя дэкларацыі.

І нарэшце Канстытуцыя 1994 года, у якую ў 1996-м былі ўнесены змены, зафіксавала выхад Беларусі з Савецкага Саюза, абвясціла нашу краіну не сацыялістычнай, як раней, а дэмакратычнай дзяржавай і «падаравала» нам прэзідэнта. Паводле гэтай Канстытуцыі мы і жывём. З ёй мы дайшлі да таго, да чаго дайшлі.

Іван СМАЛЯК

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Что предлагала наука?

Если не тысячи, то сотни людей по всей стране все эти годы трудились на ниве такой отрасли юридической науки, как конституционное право. В Белгосуниверситете, например, соответствующую кафедру возглавляет доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь, бывший председатель Конституционного суда, бывший генеральный прокурор, автор множества книг, учебников и монографий по различным аспектам конституционной законности Григорий Василевич.

«Народная Воля» на примере ведущего вуза страны решила выяснить, какие изменения в Конституцию предлагала юридическая наука и учтены ли они.

«Нежданчик»

С авторефератами диссертаций можно ознакомиться и на сайте ВАК, и на сайте электронной библиотеки БГУ. Самой актуальной в связи с грядущим референдумом кажется работа на соискание ученой степени кандидата юридических наук, выполненная Анной Николаевной Синицыной. Тема – «Теоретико-прикладные проблемы оптимизации судебного конституционного контроля в Республике Беларусь». Научный руководитель – Григорий Василевич. Защита состоялась 9 февраля 2021 года.

Тема важная, проблема назревшая и перезревшая. Но эта диссертация свидетельствует о том, что в начале прошлого года даже Григорий Василевич не знал, что Всебелорусскому народному собранию планируется придать статус этакого коллективного президента, высшего государственного органа. Потому что в диссертации о взаимодействии Конституционного суда и ВНС – ни слова. Хотя по новой Конституции, если она будет принята на референдуме, и председатель, и судьи Конституционного суда будут избираться и освобождаться от должности именно Всебелорусским народным собранием. И этот «нежданчик» перечеркивает значительную часть научной работы Анны Синицыной.

При этом в исследовании много интересных предложений. И о том, что отбор кандидатов на должность судьи Конституционного суда должен быть гласным, на основе конкурса и опубликования объявления о вакансии. И о том, что с заседаний Конституционного суда по вопросам толкования Конституции и рассмотрения законов по изменению Конституции должна вестись интернет-трансляция. И о правовых мониторингах исполнения Конституции. И о том, как заставить суды видеть нарушения Конституции и обращаться по этим фактам в Конституционный суд.

Будут ли многочисленные наработки учтены когда-нибудь и кем-нибудь, сможет ли Конституционный суд реально защищать Конституцию, принимая решения прямого действия? Станет ли Конституционный суд реальной защитой для граждан? Эти вопросы остаются невыясненными. В новой редакции Основного закона эти моменты детально не прописаны. Хотя есть подвижки. В проекте указано, что Конституционный суд сможет выносить решения «по жалобам граждан на нарушения их конституционных прав и свобод, проверяя конституционность законов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие средства судебной защиты».

Как это будет? Очно или заочно, гласно или негласно, в открытом заседании или в закрытом; полным составом суда или каким-то конкретным судьей будут выноситься такие решения – пока ничего не понятно.

Уперлись в пол

В конце 2020 года докторскую диссертацию защитил сын Григория Василевича Дмитрий. Тема – «Конституционные основы реализации соматических прав: теория и практика».

Соматические права – это те, которые связаны с нашим телом: трансплантация органов, право на искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, стерилизацию, аборт, изменение пола, однополые браки и т.д.

По какой-то злой иронии самые горячие споры по новому проекту Конституции в публичном пространстве идут именно об этом. В проекте выносимого на референдум документа брак определен как союз мужчины и женщины. Но глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин заявил, что БПЦ настаивает на том, чтобы было записано с уточнением: «Брак – это союз мужчины и женщины по рождению». Ответственные лица заявляют, что граждане возбудились этой дискуссией и активно шлют послания в поддержку предложения Церкви. Иногда даже создается впечатление, что проблема смены пола отдельными нашими согражданами – это едва ли не главная проблема страны.

Что же касается Дмитрия Василевича, то в своей докторской диссертации он прогнозировал, что соматические права будут становиться все более важными. Если вернуться к сути нынешнего спора, то, проанализировав взаимосвязь сексуальных прав с конституционными правами на личную жизнь и самоопределение, Василевич-младший всё-таки пришел к выводу, что надо придерживаться традиционных ценностей. Более того, для людей гомосексуальной ориентации он предложил предусмотреть ограничения не только при заключении брака, но и при поступлении на службу в Вооруженные силы, на работу в детские воспитательные учреждения и т.п. (сразу оговоримся: в проект новой Конституции эти предложения не вошли).

К слову, та часть работы, которая касается клонирования человека, защиты эмбриона человека, эвтаназии, коммерциализации человеческих ДНК, технологий крионики (заморозки тела) не столь консервативна, а по белорусским меркам, даже смела.

О главном – не говорить?

В 2020-м также была представлена к защите диссертация «Конституционно-правовые основы обеспечения и реализации политических прав женщин в Республике Беларусь». Хотя, положа руку на сердце, с юридической точки зрения и конституционного принципа равенства прав давно пора заняться правами мужчин. Простой пример: рожать или не рожать ребенка, решает мать. У мужчины никто ни о чем спрашивать не обязан. Отец может узнать, что имеет детей, только когда получит уведомление на уплату алиментов. Это равноправие?

Защищались диссертации по правовой охране земель в Республике Казахстан, по гарантиям конституционного права на высшее образование, по общетеоретическим проблемам эффективности норм права… Даже про административный электроэнергетический надзор была диссертация. А вот научных работ по теме транзита власти, статуса Всебелорусского народного собрания, «пятого колеса» в телеге госуправления – Совета Республики – мы так и не нашли, хотя перелопатили работы за пять лет. Неужели опять Конституция писалась в последний момент, с кондачка и под чьи-то «хотелки»?

Елена НОВИКОВА

Публикация из № 2 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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