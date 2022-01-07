События в Казахстане многие сравнивают с белорусскими протестами после президентских выборов 2020 года. Сравнение, как нам кажется, позволяет понять разницу между мирным протестом и массовыми беспорядками. Просто обратите внимание на количество протестующих.

2 января

«Жанаозен вышел первым, но уже к вечеру 2 января митинговала вся Мангистауская область. Протестующих изначально было не очень много – не больше 2‒3 тысяч по всему региону».

«Новая газета».

3 января

Сотни жанаозенцев, вышедших утром 2 января на протест против повышения цен на сжиженный газ, которым заправляется большинство машин в Мангистауском регионе, провели ночь на городской площади. Днем в понедельник, когда репортер Азаттыка (казахская служба Радио Свобода. – Ред.) прибыла в Жанаозен, протестующие сообщили, что стоят уже более 30 часов.

На площадь продолжали стекаться жители. Во второй половине дня здесь собралось свыше тысячи человек.

Актау

На центральной площади утром стояло около трех десятков человек. Они сказали, что вышли на протест вслед за жанаозенцами.

– Мы вчера перекрывали дорогу, было около тысячи человек. Ночью прибыло много полицейских и спецназ, они многих вытеснили с площади. Закрыли все магазины и туалеты в округе, отключили интернет. Нас удерживали в кеттлинге, не давали выйти в туалет. Но мы всё равно будем стоять, пока не выполнят наше требование снизить цены на газ, – сказал один из стоящих на площади, отказавшийся называть свое имя.

Радио Аззатык.

Актобе

Около сотни жителей Актобе собрались 3 января у областного акимата (местная администрация, облисполком. – Ред.), чтобы поддержать акции протеста, которые начались 2 января в Жанаозене. Люди сообщили, что повсеместный рост цен становится невыносимым, и потребовали от правительства снизить цены на сжиженный природный газ.

Радио Аззатык.

4 января

Протесты охватывают весь Казахстан, несмотря на то, что правительство пообещало выполнить требование протестующих – снизить цены на газ. Митинги проходят в столице Нур-Султане, Алматы, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте… Участники протестов расширили свои требования. Вплоть до ухода из политики председателя Совета безопасности страны и первого президента Нурсултана Назарбаева, который, как считают митингующие, передал власть своему преемнику Касыму-Жомарту Токаеву лишь формально. Начинаются столкновения. Полиция применяет газ и светошумовые гранаты, появляются задержанные.

Вот, например, сообщение Sputnik-Казахстан из Алматы:

«Протестующие в Алматы пытаются прорвать оцепление на площади Республики, туда были стянуты силовики. Митингующие, около тысячи человек, атакуют правоохранителей, те применяют светошумовые гранаты. С помощью этого удалось оттеснить демонстрантов. Сейчас центральная площадь затянута едким дымом, от которого трудно дышать. На площади уже горят несколько полицейских авто, одна машина взорвалась».

А вот какая ситуация в регионах:

«4 января вслед за Мангистауской областью поднялся соседний Атырауский регион. В этот же день – Уральск: 500 человек прошли по городу и встали напротив здания областной администрации – акимата, – а к вечеру их стало около 2000 человек. Эстафету на западе Казахстана замкнул Актобе: несколько тысяч человек (по свидетельству очевидцев, к ночи с 4 на 5 января их число оценивалось приблизительно в 5 тысяч человек) также прошли по городу и встали напротив здания администрации».

«Новая газета».

Чтобы понимать

Алматы по количеству жителей чуть меньше Минска – почти 1,8 миллиона человек.

Актобе (бывший Актюбинск) занимает четвертое место в Казахстане по числу жителей – более полумиллиона человек.

Уральск – более 200 тысяч жителей.

5 января

Протест расширился, к нему присоединились южные регионы: Кызылорд, Шымкент, Тараз, Талдыкорган (считался самым непротестным городом страны, но именно здесь скинули памятник Назарбаеву).

«Если западные регионы жестко соблюдали протестный политес – недопущение хоть малейших провокаций, снятие обуви перед вставанием на скамейки и в целом максимально сплоченное и дружелюбное отношение друг к другу, – то алматинское шествие быстро переросло в погромы».

«Новая газета».

«В Алматы всё было серьезно. Люди собрались на полуокраине города, часть народа приехала из области. Получилась толпа 2–3 тысячи человек в основном 20–40 лет. Они дошли до центра, до акимата (горисполкома. – Ред.) и подожгли его. В результате столкновений у администрации много пострадавших среди полицейских и нацгвардейцев».

Казахский журналист Александр Константинов.

Что же натворили эти 2–3 тысячи человек (допустим даже, что в течение дня их стало в разы больше, хотя на кадрах с места событий никаких многотысячных акций мы не видим)?

В этот день в Алматы произошли штурмы и поджоги правительственных зданий, резиденции президента, здания прокуратуры, разгром телевизионных редакций, погромы магазинов и банкоматов… Сообщается о восьми погибших и 317 раненых правоохранителях.

При этом корреспондент РИА «Новости», например, свидетельствует, что протестанты передвигались по городу группами всего 40–50 человек.

Этой информации есть и другие подтверждения. Вот, например, что сообщалось про захват аэропорта Алматы.

«По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Когда они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров», – сообщили в пресс-службе аэропорта корреспонденту Orda.kz.

Послесловие

Ни из одного города Казахстана не было сообщений о митингах в 20–30 тысяч человек и тем более о митингах в 200–300 тысяч. И тем не менее даже «Белавиа» вынуждена была отменить рейс в Алматы из-за того, что работа казахского аэропорта оказалась парализована.

В то же время во время белорусских протестов не было даже ни одной разбитой витрины (если, конечно, не считать ту, которую разгромил лично нынешний замминистра внутренних дел Николай Карпенков). Это ли не лучшее доказательство того, что белорусский протест был действительно мирным? И хотя в стране не прекращаются суды над теми, кто восстал против несправедливости, проявившейся в наглой фальсификации результатов голосования на президентских выборах, сейчас, в сравнении с Казахстаном, особенно понятно, что на самом деле белорусы сделали невозможное, чтобы избежать беспорядков и крови.

Публикация из № 2 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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