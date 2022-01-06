Золотовалютные резервы Беларуси на 1 января составили 8,425 миллиардов долларов в эквиваленте. За декабрь они снизились на 44,1 миллиона долларов (на 0,5 %), за ноябрь — на 80,7 миллионов долларов (на 0,9 %). Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Как пояснили в Нацбанке, по итогам 2021 г. Беларусь исполнила внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около 3,1 миллиардов долларов, в том числе в декабре — на 220 миллионов долларов.

Несмотря на снижение в последние месяцы 2021 г., в целом золотовалютные резервы страны выросли. Их увеличению способствовали покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, распределение специальных прав заимствования Международного валютного фонда. Кроме того, положительную роль сыграло поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и размещения Министерством финансов на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте. Среди положительных тенденций — привлечение внешних государственных займов, а также рост стоимости монетарного золота.

Напомним, по итогам 2020 г. золотой запас страны составлял 7,376 миллиардов долларов. По итогам 2021 г. — 8,425 миллиардов долларов. К концу 2022 г. в резервах Нацбанка должно быть не менее 7 миллиардов долларов (в 2021 г. — не менее 6 миллиардов).

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