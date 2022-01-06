Швейцарский стартап Biped разработал носимое устройство, с помощью которого слепые смогут самостоятельно передвигаться в условиях города.

Устройство имеет форму ремня безопасности и надевается на плечи. B biped, как и в автономных автомобилях используются камеры, которые помогают избегать столкновений с встречными препятствиями, а также наушников, работающих в беспроводном и обычном (проводном) режиме. При этом разработчики рекомендуют пользоваться наушниками с костной проводимостью, чтобы пользователи могли слышать окружающие звуки.

Несколько 3D-инфракрасных камер в передней части устройства обеспечивают обзор впереди пользователя в секторе 170 градусов, а ПО на базе искусственного интеллекта обеспечивает идентификацию 10 типов как неподвижных, так и движущихся объектов.

Отслеживая взаимное расположение объектов и пользователя, система предупреждает его об опасности возможного столкновения с помощью направленного аудиосигнала в наушниках. В зависимости от места нахождения препятствия (слева или справа относительно пользователя) сигнал раздается в соответствующем наушнике.

Biped может работать с GPS и другими навигационными устройствами, от которых пользователю приходят подсказки, в каком месте поворачивать. Одной зарядки литиевой батареи хватает на шесть часов работы. Вес устройства 900 г. В комплект также входит специальная трость.

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