Ему аннулировали визу, и он не сыграет на турнире Australian Open.
Как заявили в пограничной службе Австралии, Джокович не представил документов, необходимых для въезда в страну, пишет RT.
По сообщениям СМИ, Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна на несколько часов. Он пытался попасть в Австралию по типу визы, который не допускает въезда с медотводом от вакцинации от коронавируса.
Адвокаты спортсмена будут обжаловать решение.
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