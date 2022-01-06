Ему аннулировали визу, и он не сыграет на турнире Australian Open.

Как заявили в пограничной службе Австралии, Джокович не представил документов, необходимых для въезда в страну, пишет RT.

По сообщениям СМИ, Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна на несколько часов. Он пытался попасть в Австралию по типу визы, который не допускает въезда с медотводом от вакцинации от коронавируса.

Адвокаты спортсмена будут обжаловать решение.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»