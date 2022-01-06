Официально: Умер от отравления алкоголем и психотропами

Управлением Следственного комитета по Гомельской области продолжается работа по установлению всех обстоятельств смерти 27-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова, сообщает Следственный комитет.

Как сообщалось ранее, молодой человек скончался в ночь с 31 декабря на 1 января после доставления в районную больницу для проведения медосвидетельствования. При нем находился пакетик с марихуаной. По данному факту следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело ч.1 ст.328 (незаконные приобретение, хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По подозрению в причастности к данному преступлению 5 января задержаны два друга Д.Усхопова – его ровесники из Речицы. Результаты медицинского исследования показали наличие в биологической жидкости задержанных каннабиноидов, что характерно для лиц, употребивших марихуану. В ходе проведения обыска по месту жительства одного из мужчин правоохранители обнаружили в гараже марихуану.

Местные жители были водворены в изолятор временного содержания. С ними работают следователи. Согласно показаниям фигурантов, Д.Усхопов ранее неоднократно употреблял наркотики. Один из мужчин рассказал, как 30 декабря безуспешно съездил вместе с ним в Гомель для того, чтобы забрать купленную вскладчину «закладку» с мефедроном. С слов обвиняемого они не смогли найти спрятанный психотроп. Он же рассказал следователю о распитии 31 декабря вместе с Д.Усхоповым и иными лицами спиртных напитков – пива, водки и шампанского.

В ходе осмотра мобильного телефона, принадлежавшего умершему, были обнаружены фотоизображения участка местности с географическими координатами ненайденной «закладки». Следователи при помощи GPS-навигации установили ее местонахождение вблизи кладбища в Новобелицком районе Гомеля изъяли и сверток с мефедроном массой 2,86 грамма.

В свою очередь эксперты УГКСЭ по Гомельской области установили причину смерти Д.Усхопова. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть жителя Речицы наступила в результате комбинированного отравления этиловым спиртом и особо опасным психотропным веществом – тетрагидроканнабинолом. Также при морфологическом исследовании трупа были обнаружены признаки заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые могли способствовать наступлению смерти от комбинированного отравления.

Задержанным предъявлены обвинения, решается вопрос о применении к ним меры пресечения. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. В ходе отработки потенциальных сбытчиков правоохранители задержали 28-летнего жителя Речицы, хранившего по месту жительства марихуану.

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