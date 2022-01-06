Миротворцы в Казахстане

ОДКБ направила миротворцев в Казахстан: в составе контингента подразделения ВС России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

Белорусские миротворцы будут отправлены в Казахстан в четверг, 6 января, в составе миротворческого контингента ОДКБ, пишет Sputnik Беларусь.

Соответствующее решение было принято Советом коллективной безопасности ОДКБ, говорится в сообщении пресс-службы Организации. Задачами миротворцев станут охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка.

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России ведут переброску в Казахстан российских подразделений и воинских частей Воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности, пишет ТАСС.

Передовые подразделения уже приступили к выполнению поставленных задач.

Полиция Алма-Аты зафиксировала в Алма-Ате несколько попыток захвата административных зданий и управлений полиции, убиты десятки человек, пишут РИА Новости.

“Минувшей новью была предпринята попытка штурма административных зданий департамента полиции Алма-Аты, а также районных управлений отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются”, — сообщила официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Авирбек в ТВ-комментарии.

По ее словам, еще в трех принадлежащих ведомству зданиях проводится антитеррористическая операция. Жителей призвали временно воздержаться от выхода из домов и объезжать указанные участки. Сообщения об АТО также распространяет республиканское МЧС.

Число пострадавших в результате протестов в Казахстане составляет уже более 1 тысячи человек, 400 человек госпитализированы, 62 — в реанимации, сообщил телеканал «Хабар-24» со ссылкой на данные республиканского минздрава. Отмечалось, что от нападений пострадали 10 медработников.

Напомним, что протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге за литр до 120. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты перекинулись на другие регионы. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всей стране отключили интернет, власти временно прекратили вещание нескольких телеканалов.

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