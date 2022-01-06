Миротворцам ОДКБ позволено стрелять в граждан Казахстана

Военный эксперт прокомментировал направление миротворцев в охваченную бунтом республику.

В Казахстане продолжаются беспорядки – за прошедшие дни пострадали более трех сотен человек и были убиты 13 силовиков, центр Алма-Аты разгромлен, пишет MK.ru. В республику по просьбе президента Токаева вылетели представители Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ, в том числе российские десантники. Об этой беспрецедентной миротворческой операции рассказал военный эксперт, главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Для стабилизации ситуации в Казахстане будут задействованы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это решение принято руководством стран-участников организации, членами которой являются Армения, Белоруссия, Россия, Киргизия, Таджикистан и Казахстан.

– Речь идет о первом и, пожалуй, исключительном на сегодняшний день случае такого применения мандата сил ОДКБ, – заявил Игорь Коротченко, – Так как то, с чем столкнулся Казахстан – это беспрецедентная угроза суверенитету и безопасности страны-члена ОДКБ. В таком качестве мандат ОДКБ используется здесь впервые с момента существования этой организации.

Принятию такого решения, очевидно, предшествовали закрытые консультации. Но оно было одобрено лидерами государств-членов ОДКБ достаточно быстро и теперь находится в стадии реализации.

– Получается, раньше в аналогичных случаях эти силы не применялись?

– Аналогичных случаев просто не было.

– А как же недавняя ситуация в Белоруссии?

– Ситуация в Белоруссии была более локальной, и там Минск был в состоянии справиться собственными силами. В Казахстане – гораздо более масштабная попытка государственного переворота.

– Устав ОДКБ предусматривает защиту стран-участниц этой организации от внешнего врага. А здесь, на первый взгляд, происходят внутренние события, вызванные повышением цен на бензин, сжиженный газ…

– Фактически одновременно, синхронно вспыхнувшие в разных местах страны хорошо организованные беспорядки не могут быть случайными. Это говорит о том, что за событиями стоят внешние силы.

Президент Казахстана заявил, что фактически идет бой с незаконными вооруженными формированиями. Была предпринята попытка захвата международного аэропорта в Алма-Ате. Причем она оказалась успешной со стороны деструктивных элементов. Был захвачен ряд правительственных зданий. В этом случае можно уже говорить о том, что были подготовлены ударные отряды боевиков. Потому в данном случае события и были квалифицированы как внешняя агрессия, о чем на заседании с участием силовиков и заявил президент Казахстана. А мандат ОДКБ предусматривает оказание помощи в случае внешней агрессии и террористических атак. Так что здесь никаких расхождений с уставом ОДКБ нет.

– Какие задачи силы ОДКБ будут выполнять в Казахстане прежде всего?

– Главная задача – стабилизация ситуации. Сам факт ввода сил ОДКБ позволит казахстанским коллегам самостоятельно и быстро принять ряд необходимых мер. Оказание такой военной помощи придаст уверенности казахстанскому руководству и, надеемся, позволит стабилизировать ситуацию в стране.

– Что значит «сам факт ввода»? Силы КСОР придут туда, будут просто стоять, ни в чём не участвуя?

– Пока мы точно не знаем, как всё будет осуществляться хотя бы потому, что это первый случай применения таких сил. Ну ещё раз повторяю: главная их задача – стабилизация ситуации, а также охрана особо важных объектов страны.

-Уже известно, что от России в миссии ОДКБ примут участие российские десантники из 76-й дивизии ВДВ, рота 45-й бригады спецназа ВДВ, также в состоянии повышенной боеготовности находятся бойцы 2-й и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа. В Кубинке и Чкаловском формируются авиагруппы из грузовых и пассажирских бортов, готовых доставить спецназ в Казахстан. Какое вооружение могут взять с собой эти отряды спецназа? Какое оружие имеют право применять?

– Это будет штатное вооружение частей ВДВ и спецназа, включая боевые машины десанта и бронетехнику. Возможно, даже будут какие-то вертолётные силы поддержки. Мы не можем исключать задействования при необходимости и авиационной компоненты. Но, я повторяю, пока речь не идёт об участии непосредственно в боевых действиях. Всё-таки, опираясь на сам факт оказания военной помощи, руководство Казахстана наверняка сможет самостоятельно принять все необходимые решения и осуществить разоружение, блокирование а при необходимости и уничтожение этих незаконных вооруженных формирований.

– То есть вы считаете, что силам ОДКБ стрелять не придётся?

– Надо быть готовым к любым вариантам развития обстановки. При необходимости штатный комплект вооружения сил КСОР позволяет использовать и огневую силу. Но, думаю, что казахские силовики все-таки в состоянии самостоятельно справиться с ситуацией. Наша задача – присутствовать, а при необходимости оказать помощь.

– Вы говорите, что казахстанские силовики справятся сами. Но до этого они не справились, допустив создание у себя в стране такого количества вооруженных бандформирований. То есть оперативная и агентурная работа была поставлена неудовлетворительно, если масштаб подготовки такого рода событий для них оказался неожиданным?

– То, что в сложившейся ситуации президент Казахстана Токаев взял на себя функции ещё и председателя Совета Безопасности страны, которые ранее выполнял Нурсултан Назарбаев, а также провёл смену руководства комитета нацбезопасности – это абсолютно логичное и единственно верное решение в той ситуации, с которой столкнулась республика.

СПРАВКА «МК»: ОДКБ — это военно-политический союз нескольких евразийских государств (в разное время их было от 6 до 9) на постсоветском пространстве, созданный в мае 1992 года. С самого начала ОДКБ официально не рассматривалась его участниками в качестве единого военного блока, хотя в 2009 году в ОДКБ и были созданы Коллективные силы оперативного реагирования. Нынешний состав стран — участников ОДКБ: Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Беларусь. Государство-наблюдатель: Сербия. Государства, приостановившие членство в ОДКБ: Азербайджан, Грузия, Узбекистан.