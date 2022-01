Деревня возрастом 3600 лет раскрывает секрет одной из самых загадочных катастроф

На турецком побережье была обнаружена деревня, уничтоженная 3600 лет назад извержением вулкана Санторин. Ученые сразу прозвали ее “капсулой времени”. Она содержит в себе информацию о катастрофе, которая, очевидно, изменила ход истории, пишет Hi-News.ru. В разрушенной деревне впервые удалось обнаружить останки людей, погибших от этого стихийного бедствия. Кроме того, ученые нашли доказательства тому, что вслед за извержением вулкана последовало цунами. Возникновение последнего не удивляет, так извержение было наиболее разрушительным в истории человечества. Как утверждают некоторые ученые, его разрушительная сила сравнима с тысячей бомб, сброшенных на Хиросиму. Многие ученые полагают, что эти события бронзового века, то есть произошедшие примерно в 1600 г. до нашей эры, отражены в рассказе Платона о затонувшем городе Атлантиде.

Город Акротири — самая известная жертва вулкана Тера

Вулкан Санторин в те времена назывался Терой. Это был вулканический остров, расположенный в Эгейском море. Один из самых крупных городов, пострадавших от извержения Теры — Акротири. Это минойский город, похороненный в пепле, который в наше время является популярной туристической достопримечательностью. Его часто называют Помпеями бронзового века. Напомню, что раскопки Помпей продолжаются по сей день.

Несмотря на масштабы катастрофы, никаких свидетельств о извержения вулкана и последующего цунами, рассказанных из первых уст, не существует. Поэтому исследователи стремились получить больше информации о влиянии катастрофы на жизнь в Средиземном море, особенно на жизнь минойцев. Минойя — богатая морская держава, сосредоточенная на острове Крит. Акротири — один из минойских городов, уничтоженных стихийным бедствием.

Деревня возрастом 3600 лет в Чешме-Багларараси

В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, описываются исследования на археологическом участке Чешме-Багларараси, расположенном в популярном курортном городе Чешме на побережье Эгейского моря в Турции. Раскопки начались еще в 2002 году, когда во время строительства дома в грунте была обнаружена древняя керамика.

Археологи были уверены, что нашли одно из прибрежных поселений, которые возникли здесь с середины третьего тысячелетия до нашей эры и до 13 века до нашей эры. Но, в отличие от хорошо сохранившихся зданий и дорог, обнаруженных ранее, на данном участке археологам попадались обрушившиеся стены крепостей, слои пепла, нагромождения керамики, костей и морских раковин. Другими словами, находка разительно отличалось от того, что было обнаружено на побережье Эгейского моря ранее.

В процессе исследования, археологам удалось обнаружить не только следы извержения вулкана, но и цунами. Как отмечают авторы работы, следы цунами — это вообще большая редкость, так как их трудно идентифицировать. К примеру, обрушившиеся здания могут быть также результатом землетрясений, наводнений или штормов. Но даже такие свидетельства со временем могут исчезнуть, особенно в более засушливых регионах, таких как побережье Эгейского моря.

Несмотря на то, что последствия извержения Теры можно увидеть далеко в ледяных покровах Гренландии и среди сосен калифорнийских лесов, до сих пор идентифицировано только шесть участков со следами цунами, вызванного Терой. Обнаруженная деревня стала седьмым участком. Она не просто имеет четкие признаки возникновения цунами, но и может служить для археологов примером последствий цунами.

Дальнейшие исследования показали, что на Чешме-Багларараси в течение нескольких дней или недель обрушились четыре волны цунами. Это особенно увлекательно, так как извержение Теры состояло из четырех фаз. Исследователи задаются вопросом, какая фаза извержения спровоцировала самое мощное цунами, вызвавшее наибольшие разрушения.

Почему отсутствуют жертвы катастрофы

Одна из самых больших загадок извержения Теры — отсутствие жертв. По оценкам экспертов, более 35 тысяч человек погибли в результате цунами, спровоцированного извержением другого вулкана — Кракатау. Аналогичное количество жертв приписывают и цунами в Эгейском море.

Однако до сих пор только один человек был идентифицирован как возможная жертва Теры, останки которого были найдены под завалами на архипелаге Санторини во время исследований в конце 19 века. Однако убедительных доказательств этому не существует, человек также мог быть жертвой землетрясения.

Теории об отсутствии жертв различаются. Согласно одной из них, более ранние извержения меньшего размера заставили людей покинуть этот район до того, как произошло катастрофическое извержение. Согласно другой версии, жертвы были сожжены перегретыми газами или погибли в море.

В процессе раскопок в Чесме-Багларараси исследователи нашли первую жертву происшествия — останки скелета молодого, здорового человека с признаками травмы тупым предметом. Рядом в обрушившемся дверном проеме были также останки собаки.

В процессе раскопок ученые обнаружили свидетельства того, что по мере отступления воды после цунами, выжившие жители отыскивали жертв для последующего захоронения. Скорее всего они это делали, чтобы уменьшить заболеваемость после стихийного бедствия. Это может объяснить отсутствие человеческих останков в зоне разрушений в Эгейском море. У ученых по прежнему остается еще много вопросов, касающихся точного времени извержения Теры и ущерба, нанесенного им Средиземноморскому миру бронзового века. Однако исследователи надеются, что это исследование побудит археологов, работающих в этом регионе, еще раз взглянуть на свои раскопки, и, возможно, найти доказательства одного из самых разрушительных стихийных бедствий в истории, которые на первый взгляд могут показаться неуловимыми. Напоследок отметим, что на Земле много опасных вулканов, которые все еще угрожают человечеству.

