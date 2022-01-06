Автобус насмерть сбил водителя троллейбуса

Сегодня в Минске примерно в 6:00 в районе остановочного пункта “Большая Слепня” по улице Кедышко погибла водитель троллейбуса, сообщает ГАИ.

Во время движения у троллейбуса слетели дуги токоприемника, женщина вышла их поправить. В это время на нее совершен наезд водителем автобуса городского маршрута. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Женщине было 46 лет. Водителю автобуса — 49, уточняет Следственный комитет.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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