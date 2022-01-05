Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности. Об этом он объявил в среду во втором обращении к нации на фоне массовых протестов, не объясняя причины такого решения. Назарбаев его пока не прокомментировал, отмечает ТАСС.

После этого Токаев обвинил в беспорядках “заговорщиков, мотивированных финансово” и пообещал “действовать максимально жестко”. Президент заверил, что останется в Нур-Султане, “что бы ни было”, а в скором времени выступит с новыми предложениями относительно “политической трансформации” Казахстана.

Ранее Токаев отправил в отставку правительство, назначив временно исполняющим обязанности его председателя первого вице-премьера Алихана Смаилова. Он возложил на кабмин ответственность за протесты в стране.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что на силовиков совершаются массовые нападения, а “толпы бандитов” в Алма-Ате издеваются над военными.

Ранее Токаев избегал жесткой риторики и обещал учесть все “законные просьбы и требования” протестующих. На утреннем заседании правительства он поручил отложить на год вызвавшее протесты решение перевести торговлю сжиженным газом на электронные биржи и площадки, а также ввести государственное регулирование цен на топливо и социально значимые продукты.

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