Режим ЧП: сожжено здание телеканала, захвачен аэропорт...

Вечером 5 января протестующие ворвались в здание государственного телеканала «Казахстан», расположенного в Алма-Аты. Демонстранты разгромили здание и сожгли его, сообщает портал Orda.kz. Уточняется, что было совершено нападение на сотрудников телеканала, их избили.

В этот же день в Алма-Ате протестующие разгромили офис межгосударственной телерадиокомпании (МТРК) «Мир», сообщают «Известия».

По данным местных СМИ, обстановка в столице Казахстана Нур-Султане относительно спокойная, в то же время погромы продолжаются в Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, после чего мэрия загорелась, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана также была захвачена.

Группа протестующих попыталась взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате, отмечает «Sputnik Казахстан».

Информационный портал Orda.kz сообщил, что протестующие захватили аэропорт Алма-Аты, идет эвакуация сотрудников.

В пресс-службе Международного аэропорта подтвердили захват: «По предварительным данным в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было», — сообщили в пресс-службе корреспонденту Orda.kz. Военные покинули аэропорт, эвакуация производилась без их помощи.

Ранее представитель Air Astana заявил, что аэропорт казахстанского Актау, охваченного массовыми протестами, приостановил свою работу. Рейсы из столицы страны Нур-Султана в город были отменены.

Как сообщили «Sputnik» в Минтрансе Беларуси, Белавиа отменила полёты в Казахстан. Теперь рейсы в этом направлении будут выполняться только с разрешения Департамента по авиации, в зависимости от складывающейся обстановки.

В столице Нур-Султане и Алма-Ате введен режим ЧП. По всему Казахстану наблюдаются перебои и в телевещании, и в работе интернета.

Напомним, что протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге за литр до 120. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты перекинулись на другие регионы. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам и призвал их к диалогу. А затем сменил Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и во втором выступлении заявил о готовности действовать жестко.

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