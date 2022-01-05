Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает отменить чрезвычайное положение на границе с Беларусью, об этом он заявил во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas, пишет Sputnik Беларусь.

“Я полагаю, что в такой ситуации, которая сложилась сейчас, было бы целесообразно обсуждать отмену чрезвычайного положения, так как это сильный инструмент, который мы должны использовать в особых обстоятельствах”, – сказал Науседа.

Как отметил Науседа, сейчас проблема с мигрантами решена, а если ситуация снова осложнится, то можно будет опять ввести режим ЧП.

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