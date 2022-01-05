Президент Казахстана ввел ЧП в Алматинской области на фоне возобновившихся протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алматинской области, указано на сайте президента. Утром 5 января в Алматы возобновились акции протеста, начавшиеся из-за повышения цен на газ. Ранее ЧП было объявлено в самом городе, а также в Мангистауской области, пишет Коммерсантъ.

Комендантом области назначен глава областного департамента полиции Серик Кудебаев. Режим ЧП будет действовать с 12:30 сегодняшнего дня до 0:00 19 января, на этот период введен комендантский час с 23:00 до 7:00. Въезд в регион ограничен, митинги и забастовки запрещены. Напомним, аналогичные ограничения действуют и в других регионах Казахстана, где был введен режим ЧП.

По сообщению корреспондента «Интерфакса», около 300 человек движутся по проезжей части улиц на западе Алматы, некоторые из протестующих несут палки. Протестующие на западе Алматы кричат «Алга, Казахстан!» («Вперед, Казахстан!»), полицейских в районе нет, отмечает корреспондент агентства. «Sputnik Казахстан» сообщает, что протесты также проходят в нижней части города.

Повышение цен на автомобильный газ произошел после того, как в стране были введены расчеты за него по рыночной цене. Подорожание привело к протестам со столкновениями с полицейскими. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что к протестам привели действия правительства, 5 января оно подало в отставку. По данным МВД, в стране задержаны более 200 протестующих.

Тем временем

Директора газоперерабатывающего завода в Казахстане задержали из-за поднятия цены

Директор газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Мангистауской области Казахстана, где начались протесты из-за роста цен на сырье, задержан. Утверждается, что руководитель поднял цену на газ без причины.

Помимо главы ГПЗ, задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом. Агентство Казахстана по финансовому мониторингу по данному факту проводит досудебное расследование.

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