Похоронная святая Месса за почившего профессора Адама Мальдиса состоялась 5 января в Красном костеле Минска (римско-католический приход св. Симона и св. Елены). Службу возглавил архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич. Адам Мальдис – знаменитый белорусский литературовед, историк, писатель и журналист, он публиковался также в католической прессе. Отошел в вечность 3 января на 90-м году жизни. Похоронят Адама Мальдиса в тот же день на кладбище деревни Задворники Островецкого района, пишет Katolik.life.

Во время проповеди архиепископ Тадеуш Кондрусевич отметил, что “для профессора Адама Мальдиса началась вечность”, напомнил, что он “стоял у истоков возрождения Беларуси, ее культуры, литературы, много сделал для того, чтобы белорусский язык звучал как можно сильнее”.

По словам архиепископа Кондрусевича, Адама Мальдиса можно назвать “патриархом возрождения белорусского писательства и культуры, и за это мы должны склонить головы перед великим человеком”.

Как подчеркнул иерарх, душа народа – это его язык и культура, и “профессор Мальдис оживил эту душу, помог понять наше тождество”. Он помолился о душе почившего, чтобы Господь Бог открыл для нее ворота Рая.