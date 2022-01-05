Олегу Жукову -- 85

«Антонов и спустя 50 лет спрашивает: напишешь, как молодежь поет?». 85 лет поэту Олегу Жукову из Минска – автору песни «Люди встречаются» и шлягеров Юрия Антонова, пишет Kp.ru.

Олег Жуков родился в Днепропетровске 1 января 1937 года. И в тот же год его отца расстреляли, посмертно реабилитировав лишь после войны.

Из Донецка, где Жуков работал в научно-исследовательском институте, его переманил в Минск гастролировавший там ансамбль из столицы БССР им управлял Виктор Синайский, легендарный артист и организатор белорусской эстрады (вот тут о нем подробнее). Дело в том, что по вечерам Жуков играл на гитаре и пел в местном ресторане, а во время тех самых гастролей заменил их бас-гитариста на места призванного в армию.

– Предложили мне с ними уехать, и я ни секунды не думал! Сказал на работе, что еду в Воркуту зарабатывать деньги – тогда это было популярно. А сам поехал с ВИА в Беларусь, – вспоминал Жуков в беседе с «КП».

“Написали вместе “Песню о добрых молодцах” и “Стой, не стреляй солдат”

В Минске Жуков работал в филармоническом ансамбле под руководством Виктора Синайского. Музыкальная часть коллектива, как сказали бы сегодня, пела каверы, например, на The Beatles.

– «Мишел, май белл», – пел у нас молодой Юрий Антонов, – вспоминал музыкант и поэт. – Юра Антонов сочинял прекрасную музыку, а я писал тексты, у нас сразу сложились хорошие отношения. Написали вместе «Песню о добрых молодцах» и «Стой, не стреляй солдат» – в то время как раз шла вьетнамская война, и военные песни были в тему.

А потом около четырех лет Жуков и Антонов играли в ансамбле у Виктора Вуячича.

– Виктор Вуячич обратил на меня внимание, у меня была гитара, которой ни у кого не было, немецкая. И в этом ансамбле был Юра Антонов, – рассказывал Жуков. – Мы с Антоновым открывали второе отделение концерта, пока он в Москву не переехал.

Кстати, звал с собой и Жукова. Но помешала любовь, которая, правда, ничем не закончилась. Впрочем, почти сразу, рассказывал поэт, к нему пришла и там самая – его жена Светлана. Вот уж точно: «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся…»

Да, именно с этой песней Олег Жуков впервые почувствовал, что к песне на его стихи пришла настоящая слава:

– Каково же было мое удивление, когда в Уфе я услышал, как народ возвращается с танцплощадки и вовсю распевает «Люди встречаются, люди влюбляются…», текст к которой написал я. Оказывается, там побывали «Поющие гитары».

“Антонов – человек осторожный”

Вообще, отношения Жукова и Антонова – отдельная история. Олег Владимирович как-то вспоминал такой очень личный эпизод:

– Было время, когда Юра Антонов дарил моим детям пластинки «Приключения кузнечика Кузи». Когда встал вопрос, как назвать малыша, Никита решил, что назовет Добрыня. Добрыня Никитич. У тещи истерика. И чтобы она от инфаркта не умерла, Никита сказал: тогда будет Кузя. Кузьма Никитич – ну чем не начальник? Мощно!

И во время гастролей Антонова в Минск (само собой, еще в докоронавирусные времена) старые друзья всегда встречались. Вот что рассказывал Олег Жуков «Комсомолке»:

– Нормально. Когда приезжает, всегда ездим на могилу к его отцу. Расспрашивает обо всех, он же кусок жизни здесь провел, лет семь-восемь работал в Минске в филармонии. Он ценит профессионалов, вот в чем все дело. А так человек осторожный. Не дай бог к его концерту опоздал багаж или реквизит, вот тогда держись, дружок, ты получаешь по полной программе. Как он выстраивает звук перед концертом, легенды ходят. Зато концерты у него звучат, как ни у кого. Со мной бывают, конечно, срывы. Буквально перед его последним (это цитата из интервью Жукова в 2011 году – Ред.) конфликтом на заправке он на меня наехал: «Вот ты меня просишь то и другое, а ты мне чего-нибудь сделал?»

Кстати, с Антоновым Жуков нет-нет, да общается и в последние годы. Так, накануне 2019-го он рассказывал «КП» о разговоре с певцом и композиторов:

– Недавно позвонил и спросил: Олег, ты еще пишешь стихи? Мне надо несколько текстов. Я уточнил, на какой возраст. Сказал, что хочет такие, как молодежь поет. Ну, я придумаю что-нибудь. А потом Юра пригласил меня на съемки к Андрею Малахову. Снимались в “Привет, Андрей!”, много общались с Юрой.

“Самое главное для поэта-песенника – хитовая строчка”

После филармонической карьеры Жуков работал в «Белгоспроекте» – в отделе пропаганды. Как он вспоминал, переводил на доступный массам язык статьи ученых. А еще Жуков раскрыл секрет того, как пишется хит:

– Можно и несколько дней сидеть и рожать текст. Я читаю много книг, путешествую по миру с их героями, с их мыслями. Очень люблю читать любовные романы, они позволяют разгадать секрет женской души, в них все жизненные ситуации, сюжеты для стихов. Самое главное для поэта-песенника – хитовая строчка, иногда она придет неожиданно, а остальной текст уже можно быстро докрутить. У меня черновиков на сто лет вперед!

Главные песни Олега Жукова

Говорят, что Жуков уже написал более 300 текстов песен. А самые известные – такие: «Люди встречаются», «Жизнь играет с нами в прятки», «О добрых молодцах», «Жизнь», «Не гаснут костры», «Я тройку запрягу», «Птицы, мои птицы», «Одинокий», «Не переживай», «День как день», «Наташка», «Невозможное возможно».

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