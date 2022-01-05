Новые точки на карте Минска, где в 2022-м будут строить жилье

2022-й обещает быть насыщенным годом, по крайней мере в сфере строительства жилья. Несмотря на то что мы все время «ужимаемся» и развиваем города-спутники, в пределах МКАД постоянно появляются абсолютно новые локации для возведения жилых комплексов. И это вдобавок к тем массивам в «спальниках» (и не только), что развиваются уже несколько лет. Посмотрим на новые точки на карте Минска, где, возможно, в ближайшем будущем станете жить и вы, пишет Onliner. Сразу оговоримся, что бóльшая часть площадок достанется УКСам и, соответственно, очередникам. Но и тем, кто обходится без льгот, есть к чему присмотреться.

Onliner нанес примерные границы новых пятен застройки, чтобы вы могли «примерить» себя к жилым районам и посмотреть инфраструктуру, а также транспортную доступность.

Была исправительная колония, а станет жилой район

Минск уже имеет опыт «переплавки» места заключения в жилой комплекс. Пример более десяти лет назад подал застройщик «Юнивест-М», превративший мрачное «зазаборное» место на улице Кальварийской, больше известное как колония №1, в модный мини-полис. Эксперимент удался — темное прошлое этой локации стерлось из памяти, и теперь многие хотят жить именно в «Каскаде». Получится ли так с участком на улице Ангарской?

Колония УЖ-15/7 существовала примерно с 30-х годов прошлого века (точную дату ее основания установить сложно). Долгое время специфическое учреждение предназначалось для содержания осужденных женщин-инвалидов, однако в 1961-м колонию перепрофилировали, превратив в мужскую (общего режима). О месте, где исправляли и переучивали, много писали в советской прессе. Но закончилась показная идиллия в 1987-м, когда в стенах учреждения случился самый настоящий бунт.

Сохранившиеся до наших дней на территории колонии постройки были снесены в декабре 2019-го. Глазам жителей соседних домов наконец предстал ровный участок земли прямоугольной формы. Больше никаких бараков и высоченных заборов, только высотки и приятные соседи.

Что же построят на освободившейся земле? На самом деле ничего оригинального. В обжитом районе появится еще восемь панельных домов от МАПИДа (пять столбиков и три «стены») на 76 000 жилых квадратных метров. К ним добавят два многоуровневых паркинга на 292 машино-мест каждый и «объект обслуживания». Улицы Магнитная и Ангарская будут реконструированы.

Заказчиком выступает УКС Заводского района, у которого сейчас, к слову, немало объектов в работе. Для кого будут эти метры — для очередников или всех желающих — в УКСе рассказать отказались, отправив за комментарием в администрацию района. Но можно предположить, что, конечно же, для нуждающихся.

Много «квадратов» в Степянке

Останемся в Заводском районе и посмотрим на другие проекты местного УКСа. О необычном панельном доме для очередников, который стоит на монолитном стилобате и в целом будет выдержан в духе «Партизанского проспекта сталинского периода», мы уже рассказывали. Стройка вовсю идет. Поэтому посмотрим на то новое, что приготовил госзастройщик.

В 2022 году УКС собирается застраивать две расположенные рядом площадки: новый квартал появится в границах улиц Карвата, Геологической, Высокой и Связистов, еще один — в границах улиц Геологической и Карвата.

Всем желающим здесь делать нечего, как, собственно, и обычным очередникам, ожидающим приглашения из администрации десятилетиями. Дома строятся для столичных многодетных семей, которым, согласно закону, предложить стройку должны в течение года с даты постановки на учет нуждающихся.

В целом в этой локации будет возведено 14 жилых домов (13 «разномастных» панельных и одна 10-этажка по индивидуальному проекту). Обеспечат новоселов и машино-местами: для этого запроектированы шесть паркингов почти на 1200 мест. Первый «жилой отрезок» собираются завершить к 2024-му, второй — к 2025-му. Панельные таунхаусы для нуждающихся Еще порция хороших новостей для нуждающихся, преимущественно многодетных семей. В конце прошлого года стало известно, что участок Долгиновского тракта (от МКАД до улицы Микулича) преобразят. Да не просто настроят однотипных домов, а реализуют модный проект — из панельных конструкций производства МАПИДа соберут двухэтажные блокированные дома. Судя по рендерам, архитектура будет современной, никаких вычурностей и излишеств. Каждая двухэтажная квартира будет иметь площадь от 100 до 110 «квадратов». Предусмотрены также навес для автомобиля и, конечно, пусть и небольшой, но все-таки участок. Прекрасное решение для жизни в городе. Участок под застройку имеет площадь 8,5 гектара. А всего здесь возведут более 20 000 квадратных метров. «Сейчас идет проектирование квартала и подготовка документации к экспертизе. Планируем приступить к строительству во втором квартале 2022 года», — пояснили Onlíner в МАПИДе. Интересный проект, будем наблюдать. Как «Новая Боровая», только от «госа» Похоже, в этом году МАПИД решил не на шутку разогнаться. Пока за «Экспобелом» идет процесс возведения коммерческого проекта, производитель железобетонных конструкций готовится явить миру модный ЖК, который разместится во Фрунзенском районе. Точные координаты — пустырь, примыкающий к улице Горецкого между НПО «Центр» и гипермаркетом «Гиппо». Это так называемая Планерная гора — площадка, которую дирекция по строительству Минского метрополитена использует для складирования грунта, вывезенного при прокладке подземных тоннелей. За последние годы грунт образовал гору высотой несколько десятков метров. «Неровность» срежут, затем построят дома. Вообще, решение о застройке этой территории было принято еще осенью 2019-го. В ПДП сразу предлагалось возводить что-то необычное, как минимум строить дома с террасами, чтобы обыграть необычный ландшафт. Также в проекте выделялась территория под школу и детский сад. Теперь судьба 19 столичных гектаров известна точно: на площадке возведут более 112 000 «квадратов» жилья (это будут 15 высоток по 10 этажей каждая). Закрытые дворы, модные цвета, озеленение — все предусмотрено. В оформлении фасадов впервые решили применить фиброцементные плиты. Парковочный вопрос решат за счет двух надземных и двух подземных паркингов. Что касается социальной инфраструктуры, то в новом квартале возведут школу на 780 мест, детский садик на 230 мест и отдельно стоящую амбулаторию на улице Горецкого. Приступить к освоению территории строители собираются к концу 2022-го. Претендовать на метры в квартале, который обещает стать довольно интересным, смогут как нуждающиеся, так и все остальные. Даешь «Экспрессию» Фрунзенский район стал, наверное, главным «прибежищем» очередников: количество домов для нуждающихся здесь продолжает расти, давая надежду каждому обзавестись своими метрами. Каменная Горка, Красный Бор, Домбровка, Сухарево — все высотки, построенные за последние десять лет, поди и не сосчитаешь. И не надо. Давайте смотреть на то новое, что нас ждет. Город — руками местного УКСа — продолжает застраивать Сухарево. Причем обычный «панельный» пейзаж стараются разнообразить. Весной мы оценивали, как выглядит квартал под названием «Времена года», а к концу 2022-го сможем прикинуть, какой получается «Экспрессия». Застройка вырастет ближе к МКАД, в границах продления улиц Академика Карского — Школьной. С кольцевой она будет хорошо просматриваться, поэтому жилому комплексу хотят добавить красок: контрастные вставки на фасаде, необычный цвет рам, отливов и ручек. Также здесь планируются входные группы с уровня земли, без ступеней. Двери стеклянные. Балконы также полностью остекленные. На фасаде предусмотрены экраны-короба под кондиционеры, чтобы у таких конструкций были единые вид и цвет. Однако внешним разнообразием обещают не ограничиваться. Продумываются и интерьеры мест общего пользования, отличные от тех, что обычно делаются в панельных домах. Достаточно смело для некоммерческого жилья. Всего в новом жилом районе возведут четыре дома: три столбика серии 111-90 (по 132 квартиры каждый) и один 3-секционный 16-этажный серии М 464-У1 на 192 квартиры. Для машин построят два паркинга на 250 мест каждый. Возле Green City Улица Притыцкого бьет все рекорды по застройке: там, где еще недавно был пустырь, уже стоит частокол домов. Темпы поражают (и радуют очередников). Еще одну площадку удалось изыскать Минскому домостроительному комбинату. Место и правда неплохое: рядом парк под названием Семейное Дерево, небольшое озеро, а метро и вовсе в двух шагах. Частные дома, занимавшие перспективную территорию в границах улиц Скрипникова, Академика Жебрака, Ивенецкой и Академика Вышелесского, уже почти снесены (их судьба была известна еще в 2018 году). Непосредственно к строительству высоток в МДК планируют приступить ориентировочно во втором квартале. — На площадке будут построены два жилых дома и паркинг, который разместится между ними. Что касается высоток, то они будут на 10 и 12 этажей, всего около 600 квартир. Жилая площадь — 14 500 и 18 500 квадратных метров соответственно, — уточнил застройщик. Примечательно, что строиться дома будут не из собственного «лего» — блок-комнат. Для этого проекта применят систему КУБ (каркас унифицированный безригельный). Если очень упрощенно, то вокруг каждой колонны будут наращивать перекрытия из панелей. «Это позволяет возводить объекты в 9—16 и более этажей, размещать в них встроенные помещения различного назначения с высотой 4,2 метра, разнообразить архитектурные решения застраиваемых территорий. Квартиры в этих домах имеют высоту 2,8 метра. Планировку можно изменять и в период эксплуатации без нарушения несущей способности конструкций», — пояснили в МДК. Строительство будет вестись для многодетных семей и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. «Розочка» Старый район, где улица Розы Люксембург пересекается с улицей Щорса, продолжает меняться. На этот раз прирасти многоэтажками предстоит кварталу частного сектора, который десятилетиями прятался за бежевой высоткой (одной из первых стильных в этом районе). Освободившиеся от усадеб гектары будет осваивать УКС «Запад». Несмотря на то что этот застройщик прямо сейчас возводит модные каркасники «Петровских верфей», в этой части города предпочтение было отдано панельным домам. Правда, модернизированным — со стилобатом, башенками и большими окнами. Большая дворовая территория без машин, подземный и наземный паркинги, оригинальное благоустройство — все это будет сделано, но только для очередников. Большая дворовая территория без машин, подземный и наземный паркинги, оригинальное благоустройство — все это будет сделано, но только для очередников. На улице Захарова Те, кто любит обитать поближе к центру города, должны быть готовы заплатить за это. Новый жилой комплекс начнет строиться в этом году в районе улиц Захарова и Андреевской. «Уникальное расположение — тихий центр города, в шаговой доступности метро, детские сады, школы. Зеленый район с развитой инфраструктурой — все что нужно для комфортной жизни. Создаем комплекс для тех, кто ценит жизнь в современном городе», — так описывает свой новый проект «Минскстрой». Возводиться ЖК на 30 000 квадратных метров будет на месте одного из филиалов фабрики «Минскдрев». Масштабный снос всегда «утяжеляет» стройку. Впрочем, будущим дольщикам (а все квартиры будут уходить только по коммерческим ценам, льгот и преференций не предусмотрено) надо учитывать не только этот момент, но и близость железнодорожных путей и «шмыгающих» электричек: для кого-то такое соседство может стать не самым приятным. — Все квартиры будут продаваться на коммерческих условиях. Это новостройки улучшенных потребительских характеристик с максимально свободными от машин дворами, паркингом и другими составляющими комфортной жилой среды. Что касается площадей квартир, то это будем определять на стадии проектирования в зависимости от потребностей рынка, — объяснял свою задумку застройщик, который планирует приступить к строительству уже во втором полугодии. Проспект Дзержинского Начало проспекта Дзержинского является одной из самых активно застраивающихся коммерческих площадок. Калейдоскоп девелоперов, каталог разнообразных ЖК — и процесс не замирает ни на минуту. В общем, готовьтесь к новым проектам. Конечно же для тех, у кого есть деньги, льготы тут роли не играют. В районе станции метро «Грушевка» — там, где еще стоят старые деревенские хаты, — до 2025-го вырастут четыре 20-этажных дома. Создателями нового ЖК в границах проспекта Дзержинского, 3-й и 2-й улиц Щорса и улицы Декабристов станет компания «Датч Стар», известная минчанам по комплексу «Гранд Хаус», расположенному в тех же широтах. Если возвращаться в прошлое, то стоит напомнить, что «Гранд Хаус» должен был «вгрызться» в Грушевский сквер. Но местные жители так рьяно отстаивали зеленый оазис, что городские власти вынуждены были пойти на уступки, не разрешив застройщику реализовать первоначальную задумку. Взамен «Датч Стару» выделили «компенсационный» участок через дорогу, где после отселения людей и сноса построек и появится ЖК. ЖК «Железнодорожная» Останемся в тех же краях и приглядимся к площадке в границах улиц Железнодорожной, Дубравинской, Грушевской и Прямой. Здесь должен вырасти внушительных размеров — на пять столбиков — жилой комплекс «Железнодорожная». Конструкции — от МАПИДа, застройщик — «СкиСтройИнвест». Что же нам обещают? Французское остекление, металлические входные двери в квартиры, красивые дворы, многоуровневый паркинг и цену метра от $1010 по курсу за «квадрат» (при 100% оплате). Что касается площадей, то стартуют квартиры от 44,5 квадратного метра и заканчиваются на отметке 81,2. Пока же на площадке можно видеть множество построек, которые еще надо снести. — Начало строительства первого пускового комплекса запланировано на второй квартал. Продлится оно примерно полтора года. Идем в спокойном темпе. К сносу построек еще не приступили, пока больше занимаемся документальной стадией, все активные работы сместили на весну, чтобы не зависеть от погоды. Дольщиков позовем, как того и требует закон, когда уже будет возведено 15%, то есть ориентировочно ближе к лету. Конечно, в первую очередь будем приглашать тех, кто давно интересуется проектом и хочет жить именно в этом месте. За тот год, на который мы отодвинули реализацию проекта, у нас сформировался своеобразный лист ожидания. Вот этих людей и будем приглашать в первую очередь, — рассказали в Viva Invest. «Северный берег» Этот проект снабдит Минск сотнями тысяч квадратных метров. Поспорить с ним может разве что «Минск-Мир», забравший площади аэропорта и прилегавших к нему зданий авиационного назначения. Напомним, что бизнесмен из ОАЭ Мухаммед Али аль-Аббар пообещал инвестировать около 4 млрд евро в столичный «Северный берег», «распространившийся» на площадь более 15 квадратных километров. Здесь должно быть всё — самый настоящий город в городе. И, конечно, бóльшую часть площадей займет жилье. Правда, как это ни удивительно, стартует «берег» не с грандиозной высотки, а со строительства выставочного центра. Как стало известно в середине ноября, первое здание уже запроектировано. «Мы сегодня можем с уверенностью сказать, что в этом году начнется строительство этого объекта в Минске», — обещал Владимир Кухарев. Конкретных сроков и дат нет, но, думается, в 2022-м в ход пойдут и высотки. При этом известно, что более 90% новых зданий будут обогреваться за счет электричества. — Поскольку территория большая, то сейчас определяется очередность ее освоения, уточняются нагрузки, сети, которые потребуются для подключения первоочередных объектов, — объяснял недавно первый зампред Мингорисполкома Дмитрий Микуленок. — Намечается, что более 90% возводимых объектов будут обогреваться за счет электричества. Остальные планируется обеспечить собственными источниками тепла (газовыми котельными). Также для транспортного обслуживания территории потребуется организация дорожного движения с выездом на МКАД. Соответственно, предполагается строительство нескольких транспортных развязок на пересечении улиц будущего комплекса и кольцевой дороги. Сейчас отрабатываются оптимальные варианты размещения развязок, схем движения по ним.

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