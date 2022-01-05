Новак Джокович подаст без прививки

Первая ракетка мира серб Новак Джокович все-таки сможет сыграть на первом в этом году турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии, будучи не вакцинированным от коронавируса. Это выяснилось после того, как власти штата Виктория, которые ранее обязали привиться всех участников престижнейшего состязания, предоставили медицинское исключение 34-летнему сербу, побеждавшему в Мельбурне девять раз.

О своей готовности вылететь в Мельбурн для выступления на Открытом чемпионате Австралии Новак Джокович сообщил в Instagram.

«Всех с Новым годом! Желаю вам здоровья, любви и счастья в каждый отдельный момент, почувствуйте любовь и уважение ко всему на нашей замечательной планете. Я провел фантастическое время с любимыми людьми во время перерыва, а теперь вылетаю (в Австралию.— прим. ред.) с разрешением на освобождение (от прививки.— прим. ред). Вперед, 2022-й!!» — написал лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Вопрос участия Новака Джоковича в Открытом чемпионате Австралии на протяжении последних нескольких недель считался в теннисе ключевым. После того как стало очевидно, что серб не вакцинирован, единственной возможностью выступления в Мельбурне для него стал отвод от прививки по медицинским показаниям. В понедельник директор Australian Open Крейг Тили намекнул на возможность подобного варианта. Он сообщил о наличии нескольких спортсменов, получивших допуск на турнир в качестве исключения, не называя их фамилий. Во вторник же организаторы Australian Open выступили с официальным заявлением для прессы.

В нем подтверждается, что Джокович получил допуск по медицинским соображениям, хотя и не называются конкретные причины этого.

Уточняется лишь, что подобные вопросы решаются несколькими инстанциями. Каждый отдельный случай рассматривается департаментом здравоохранения штата Виктория. При этом запрос спортсмена должен удовлетворять директивам Австралийской технической консультативной группы по иммунизации, а окончательное решение принимает независимая комиссия экспертов, «сформированная государством».

Если не считать серьезных негативных последствий для здоровья после первой дозы вакцины, по большому счету существует лишь одна причина, по которой участник Australian Open может быть допущен на турнир без прививки. Это COVID-19, перенесенный в течение последних шести месяцев. Джокович действительно болел коронавирусом, но очень давно, еще летом 2020 года, заразившись на серии показательных турниров, организованных им в Сербии.

Неудивительно, что вердикт австралийских властей вызвал негативную реакцию в том числе и среди граждан Австралии, хотя другие, наоборот, поддерживают данное решение.

Одновременно пополняется список игроков, которым было отказано в выступлении в Мельбурне в связи с отсутствием прививки. В него, например, попал 30-летний американец Теннис Сандгрен — 96-й номер рейтинга ATP, который дважды (2018, 2020) доходил на Australian Open до четвертьфинала, но сейчас категорически отказался от прививки. А ранее по той же причине от выступления в Мельбурне отказался француз Пьер-Юг Эрбер, одержавший на турнирах Большого шлема пять побед в парном разряде.

Впрочем, вне зависимости от каких бы то ни было мнений общественности и коллег по теннисному цеху Джокович уже получил возможность защитить титул чемпиона Australian Open, завоеванный им в феврале прошлого года уже в девятый раз. Таким образом, в январе его шансы отстоять звание первой ракетки мира, на которое также претендует россиянин Даниил Медведев, значительно повысились.