Нурсултан Назарбаев уходит в отставку с поста председателя Совета безопасности Казахстана, пишет 360tv.ru со ссылкой на телеграм-канал Ateo.

Назарбаев был президентом Казахстана с 1991 по 2021 год. После ухода он занял пост главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан». Однако 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что сам займет пост главы Совета безопасности.

По словам Токаева, принятых на фоне массовых протестов мер недостаточно. Президент считает, что за беспорядками стоят «финансово мотивированные заговорщики», у которых есть «тщательно продуманный план».

«Поэтому я как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко», — заявил Токаев

Он также опроверг данные о своем бегстве. «Чтобы ни было я буду находится в столице. <…> В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ», — сказал президент.

Назарбаев возглавил Совет безопасности в 2019 году, покинув пост президента. «Это была последняя должность, где Назарбаев обладал не представительской функцией. Теперь, с формальной точки зрения можно сказать что Токаев обладает всей полнотой власти в ключевых структурах Казахстана», — сказала РБК эксперт, директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Дарья Чижова.

В ноябре 2021 года Назарбаев покинул пост председателя правящей партии «Нур Отан», а в апреле того же года пост председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Ранее в Казахстане вспыхнули митинги, в ходе которых была подожжена администрация в Алма-Ате, а около акимата Актобе прогремели взрывы. По своей стране отключена мобильная связь и интернет.

Первоначальной причиной протестов стало двукратное повышение цен на сжиженный газ.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Атинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, а правительство страны было отправлено в отставку.

Также сообщалось, что в Актобе полицейские отказались задерживать протестующих граждан.

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