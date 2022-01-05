Отзыв затронет более 800 000 автомобилей по всему миру. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на письмо, направленное клиентам компании. Неисправность выявили в насосе охлаждающей жидкости. В отдельных случаях это может привести к постоянному повышению температуры детали. Не исключена возможность возгорания.

Отзыв затронет дизельные модели серии GLC, GLE, GLS,C, E и S-класса, CLS и внедорожный Dino G-класса с двигателями OM 654 или OM 656, произведенные с января 2017 года по октябрь 2021 года.

Отозванные машины пока не подлежат ремонту из-за нехватки запчастей, возникшей на фоне пандемии коронавируса. Поэтому Mercedes советует водителям ограничить использование упомянутых моделей автомобилей «до необходимого минимума».

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