Бывший премьер Тони Блэр вошел в список награжденных за особые заслуги перед Великобританией, который ежегодно оглашается от имени королевы Елизаветы II в преддверии празднования Нового года. Противники такого решения требуют лишить его этого звания за его роль в войне в Ираке.

В петиции, размещенной на сайте change.org Ангусом Скоттом , говорится, что сэр Тони “нанес непоправимый ущерб конституции Соединенного Королевства и обществу” во время своего пребывания у власти.

Тони Блэр был премьер-министром Великобритании с 1997 по 2007 годы.

“Он лично ответственен за гибель бесчисленного количества ни в чем не повинных мирных жителей и военнослужащих в различных конфликтах. Только за это он должен быть привлечен к ответственности за военные преступления. Тони Блэр – наименее подходящий кандидат для того, чтобы быть хоть чем-то награжденным Ее Величеством королевой”, – пишет автор петиции.

В 2009 году президент США Джордж Буш вручил Тони Блэру Президентскую медаль свободы – высшую гражданскую награду США – за “усилия, направленные на продвижение демократии, прав человека и мира за рубежом”.

Буш назвал своего военного союзника в Ираке выдающимся лидером, который справился с историческими проблемами.

В отчете сэра Джона Чилкота, председателя британской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с вторжением коалиционных сил в Ирак и его последствиями, утверждается, что правительство сэра Тони решило присоединиться к вторжению под руководством США до того, как были исчерпаны все мирные варианты разрешения конфликта.

В нем также сказано, что Саддам Хусейн не представлял реальной угрозы британским интересам и что, в конечном итоге, войны в Ираке можно было избежать.

Петицию уже подписали более 600 тысяч человек, согласных с претензиями к Тони Блэру.

Британские политики, однако, встали на защиту бывшего премьер-министра.

Так, лидер лейбористов сэр Кир Стармер сказал, что сэр Тони своей работой заслужил рыцарское звание. Сам сэр Кир получил рыцарское звание еще в 2014 году за заслуги перед законом и уголовным правосудием.