Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил серьезно усложнить жизнь жителям страны, не желающим вакцинироваться от ковида, пишет BBC News.
Однако политические оппоненты Макрона заявили, что подобные угрозы и некоторые словесные обороты, которые он допустил в интервью, не к лицу президенту страны.
Оппозиционные депутаты, тем временем, объединились против правительства и не дали принять во вторник в парламенте закон о ковидных пропусках.
Дебаты в парламенте вокруг этого законопроекта, практически запрещающего невакцинированным участвовать в общественной жизни, продолжались весь вечер и были приостановлены уже после полуночи. Ожидалось, что закон будет принят на этой неделе, но он не на шутку разгневал противников вакцинации, и несколько депутатов даже сообщили о полученных ими угрозах расправы.
В своем интервью газете Le Parisien во вторник Макрон сказал, что силой никого вакцинировать не будет, но надеется стимулировать к этому людей, сократив им до минимума доступ к общественным местам и участию в публичной жизни. “Я действительно хочу их “достать”, и мы продолжим делать это – до конца”, – сказал он Le Parisien.
“В тюрьму я их отправить не могу, – продолжил президент, – поэтому мы должны сказать, что с 15 января вы не сможете сходить в ресторан, не сможете попить кофе. Вы не сможете пойти в театр. Не сможете сходить в кино”.
Слова Макрона о том, что он “достанет” невакцинированных, были восприняты как неподобающий жаргонизм – и вызвали жесткую реакцию оппозиционных политиков.
“Никакая экстренная ситуация сфере здравоохранения не оправдывает таких выражений, – сказал Бруно Ритейло, лидер правых республиканцев в Сенате, которого цитирует Франс пресс. – Эммануэль Макрон говорит, что научился любить французов, но кажется, что он особенно любит их ненавидеть”.
“Президент не должен так говорить… Эммануэль Макрон не достоин этой должности”, – вторит ему лидер крайне правых Марин Ле Пен.
Между тем, столь резкие слова в устах Макрона – это не прецедент. То же слово использовал Жорж Помпиду в 1966 году, когда сказал, что пора перестать раздражать французов. Как и он, Макрон сказал, что его задача не в том, чтобы раздражать французов, но непривитые – это другая история.
Союзник Макрона Кристоф Кастанер отметил в среду, что, когда ее произнес Помпиду, эта фраза никого не шокировала.
Уровень вакцинации во Франции – один из самых высоких в Европе: более 90% взрослого населения страны получило две дозы препарата.
Последние месяцы во Франции для посещения многих общественных мест требовали справку о вакцинации или негативный тест на ковид. Однако теперь, на фоне стремительного распространения варианта “Омикрон”, французские власти хотят отменить возможность предоставления справки о негативном тесте.
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