Однако политические оппоненты Макрона заявили, что подобные угрозы и некоторые словесные обороты, которые он допустил в интервью, не к лицу президенту страны.

Оппозиционные депутаты, тем временем, объединились против правительства и не дали принять во вторник в парламенте закон о ковидных пропусках.

Дебаты в парламенте вокруг этого законопроекта, практически запрещающего невакцинированным участвовать в общественной жизни, продолжались весь вечер и были приостановлены уже после полуночи. Ожидалось, что закон будет принят на этой неделе, но он не на шутку разгневал противников вакцинации, и несколько депутатов даже сообщили о полученных ими угрозах расправы.

В своем интервью газете Le Parisien во вторник Макрон сказал, что силой никого вакцинировать не будет, но надеется стимулировать к этому людей, сократив им до минимума доступ к общественным местам и участию в публичной жизни. “Я действительно хочу их “достать”, и мы продолжим делать это – до конца”, – сказал он Le Parisien.

“В тюрьму я их отправить не могу, – продолжил президент, – поэтому мы должны сказать, что с 15 января вы не сможете сходить в ресторан, не сможете попить кофе. Вы не сможете пойти в театр. Не сможете сходить в кино”.

Слова Макрона о том, что он “достанет” невакцинированных, были восприняты как неподобающий жаргонизм – и вызвали жесткую реакцию оппозиционных политиков.