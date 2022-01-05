Футбольный клуб “Краснодар” остался без Виктора Ганчаренко – руководство приняло решение отправить в отставку самого известного коуча из Беларуси последнего десятилетия, пишет Sputnik Беларусь.
С главным тренером уволены и два его помощника – Василий Березуцкий и Александр Ермакович.
Карьеру наставника Ганчаренко начинал в БАТЭ в 2007 году. Под его руководством клуб из Борисова стал шестикратным чемпионом Беларуси и трехкратным обладателем Суперкубка страны.
Контракт белорусского специалиста с “быками” был подписан до июня 2023 года. О причинах разрыва пока не сообщается.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!