Футбольный клуб “Краснодар” остался без Виктора Ганчаренко – руководство приняло решение отправить в отставку самого известного коуча из Беларуси последнего десятилетия, пишет Sputnik Беларусь.

С главным тренером уволены и два его помощника – Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Карьеру наставника Ганчаренко начинал в БАТЭ в 2007 году. Под его руководством клуб из Борисова стал шестикратным чемпионом Беларуси и трехкратным обладателем Суперкубка страны.

Контракт белорусского специалиста с “быками” был подписан до июня 2023 года. О причинах разрыва пока не сообщается.

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