Для транспортировки некоторых из пострадавших в ДТП российских туристов, будет использован реанимобиль, который будет доставлен из России. Об этом заявила Елена Кроткова, первый замминистра здравоохранения Беларуси.

Напомним, что на трассе М8 под Витебском днем 3 января произошло столкновение туристического автобуса «Скания», следовавшего в областной центр, и легкового автомобиля «Рено». В результате ДТП автобус опрокинулся. С места аварии в больницу были доставлены 42 человека с различными травмами: переломы, порезы, ушибы, ссадины.

Две женщины получили тяжёлые травмы – переломы позвоночников. Сегодня их перевозят в Россию, в Смоленск, на специальном транспорте в лежачем положении – так положено. Пострадавших сопровождают мужья.

Те пострадавшие, кому не потребовалась серьёзная медицинская помощь, вчера были выписаны из Витебской областной больницы и отправлены двумя автобусами в Минск, в сопровождении ГАИ.

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