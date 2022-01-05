«Конечно, нам небезразлично то, что происходит в эти дни в Казахстане, — ответил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаза на вопрос агентства ТАСС. — Это близкая нам страна, наш союзник, поэтому мы внимательно и с обеспокоенностью отслеживаем ситуацию. Более того, и по содержанию, и по форме события нам знакомы. Механизмы и инструменты видны невооруженным взглядом.

В этой связи на данном этапе считаем важным стабилизировать ситуацию и прекратить беспорядки. Надеемся, что казахстанское руководство с этим справится. История убедительно доказала, что путь переворотов и революций ни к чему хорошему не приводит».

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