ОАО “Авиакомпания Белавиа” в настоящее время продолжает полеты в Казахстан, несмотря на обострение политической ситуации в этой стране.

“Летаем в штатном режиме, пока никаких изменений нет”, – сообщили Смартпресс в пресс-службе авиакомпании, отвечая на вопрос, не планируется ли корректировка либо временная отмена полетов в Казахстан.

“Белавиа” осуществляет рейсы в Нур-Султан и Алматы.

Согласно онлайн-табло Национального аэропорта Минск, ближайший рейс “Белавиа” из столицы Беларуси предполагается в Алматы, в 20.

Как сообщалось, 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Позже протесты охватили весь Казахстан. Власти после встречи с митингующими объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате. 5 января он также отправил в отставку правительство.

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