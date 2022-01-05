Агурбашные шубы. Долг будут выбивать российские судебные исполнители

Как встретишь Новый год, так его и проведешь, гласит народная мудрость. Если следовать ей, то живущей в России белорусской певице Анжелике Агурбаш 2022-й ничего хорошего не сулит, встретила она его с большими долгами, пишет Новая Деловая Газета.

Под занавес года ушедшего в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов РФ появилась сумма, которую необходимо взыскать с должницы Анжелики Агурбаш: 6,085,942,02 миллионов рублей (почти 82 тысячи долларов). В белорусских рублях это порядка 208,7 тысяч. Именно эту сумму заслуженная артистка Беларуси задолжала Белорусскому республиканскому союзу потребительских обществ («Белкоопсоюз»). Стороны заключили соглашение о партнерстве, но ничего путного из этого не вышло.

«Помимо творческих, у меня есть множество бизнес-проектов. Осенью выпускаю первую коллекцию меховых изделий совместно с белорусской компанией. Презентация пройдет не только в Беларуси, но и России, странах Европы. Более того, буду принимать участие в Неделях моды», – рассказывала летом 2018г. российским СМИ Агурбаш о своих планах запустить собственный модный бизнес.

Потом уже белорусские СМИ сообщили, что певица выступила в новом амплуа и совместно с дизайн-центром GNL «Белкоопсоюза» запустила новый бренд дизайнерских изделий из белорусской пушнины «GNL by ANGELICA».

Возможно, белорусская сторона рассчитывала с помощью Анжелики Анатольевны, которая почти 20 лет живет в Москве и крутится в светской местной тусовке, просочиться на российский рынок меховых изделий и, если его не завоевать, то хотя бы получить прибыль. Но, как говорят в таких случаях, что-то пошло не так.

О том, что бизнес не пошел, стало известно летом прошлого года. Компания «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» обратилась в Экономический суд Минска с иском к Агурбаш, в котором требовала от ответчицы вернуть деньги либо товар – порядка 40 шуб и прочих изделий из меха норки и лисицы, которые были переданы ИП Агурбаш Анжелике Анатольевне на реализацию. 7 июня 2021г. суд полностью иск удовлетворил. Ни сама певица, ни ее представитель в суде не появились.

«Учитывая публичность ответчика, мы пытались урегулировать спор путем переговоров, но каждый раз у нее находились аргументы о том, что сейчас сложная эпидемическая обстановка», – говорил белорусским СМИ представитель «Белкоопсоюза». По его словам, была попытка инвентаризации полученного Агурбаш товара. Но певица не пустила на порог гостя из Минска и произвела инвентаризацию по видео. На неоднократные попытки вернуть шубы Агурбаш отвечала отказом и предлагала приобрести их за 50% от стоимости.

В своих соцсетях и комментариях для прессы Анжелика Анатольевна вела себя, можно сказать, странным образом: «Для меня обращение в суд со стороны «Белкоопсоюз» и «Белкоопвнешторг» – полная неожиданность! Теперь я понимаю ситуацию. Я не комментирую все обстоятельства».

В Instagram-аккаунте артистки появился десяток комментариев с призывом вернуть товар. «Так все же где 40 норковых шуб Белкоопсоюза?», «Все отлично, но шубы НАДО ВЕРНУТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО», «А шубы-то когда вернете?» – возмущались комментаторы. На одну из таких записей Агурбаш ответила вопросом: «А вы всегда верите написанному?».

По поводу проигранного дела о шубах РЕН ТВ она заявила: «В РФ моих долгов нет. Это выставила Беларусь». Певица утверждала, что выкупила эту коллекцию шуб, чтобы ее сохранить. Судя по решению Экономического суда Минска, никаких доказательств тому у нее нет.

После того, как это решение вступило в силу в Беларуси, оно было направлено в Арбитражный суд Москвы, который признал его законность для исполнения на территории РФ. Очевидно, что Агурбаш об этом уведомили и предоставили время для исполнения.

Шубы она не вернула, и тогда в дело вступили судебные исполнители. Их алгоритм действий известен: сперва должнице предложат рассчитаться по счету добровольно, потом начнется прессинг в виде ареста счетов в банках, блокировки платежных карт и ареста движимого и недвижимого имущества. В том числе и белорусских шуб, если они еще «живы». Короче, мама не горюй!

Судя по всему, Анжелика подобное развитие ситуации предвидела. Как узнала «НДГ», ИП Агурбаш Анжелика Анатольевна, с которым «Белкоопсоюз» заключал договор на реализацию шуб, было зарегистрировано 14 декабря 2009г. В настоящее время такого ИП не существует. Он был исключен из Реестра малого и среднего предпринимательства РФ 9 июля 2021г. Скорее всего, по заявлению самой певицы-предпринимательницы. Правда, ликвидация ИП в данном случае ничего не несет, отбиться от судебных исполнителей без потерь у Агурбаш не получится. На сегодня у нее лишь один вариант списать все долги – это обратиться с заявлением в суд о признании себя банкротом. В РФ такая норма применяется и для физических лиц.

Помощи от бывшего мужа Николая Агурбаша, которого называли «колбасным королем», ждать ей не стоит. Пара после 11 лет брака развелась в 2012г. со скандалом из-за дележки имущества. А в июле 2020г. Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена банкротом.

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