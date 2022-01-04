Новый вариант коронавируса был обнаружен на юге Франции, сообщает австрийское издание Heute.

Неизвестный штамм выявлен у двенадцати путешественников вернувшихся во Францию из Камеруна. Специалисты делают вывод, что возбудитель мог появиться именно оттуда. Тесты выявили у всех зараженных атипичную комбинацию мутаций. По данным исследователей из Университета Джона Хопкинса, уровень вакцинации в Камеруне составляет всего 2,4 процента.

Новый вариант условно называется B.1.640.2 и был обнаружен экспертами в Марселе. В предварительном исследовании говорится, что в новом штамме выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма пока неизвестен. Исследования только начались.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»