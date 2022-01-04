Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил убрать с Красной площади мемориальное кладбище, где захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
“Все это (захоронения. — Прим. ред.) возможно, но не на Красной площади — потому что это кощунственно, — не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов”, — считает Чернышов.
По его словам, фракция ЛДПР вносила в Госдуму несколько законопроектов на эту тему.
“Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений”, — добавил парламентарий.
Он назвал это “издевательством над людьми”.
“Тем более Ленин никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию, которая сейчас лежит в центре Москвы. <…> Уверен, что уже давно пришло время для того, чтобы вождю всех времен и народов (Сталину. — Прим. ред.), вождю пролетариата (Ленину. — Прим. ред.) — им всем вместе наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами”, — заключил Чернышов.
Некрополь у Кремлевской стены — мемориальное кладбище, место погребения военных и политических деятелей Cоветского государства. В стене замурованы урны с прахом революционеров, военачальников, иностранных коммунистов, выдающихся летчиков, крупных ученых, погибших космонавтов. Рядом с Мавзолеем Ленина расположены могилы Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского, Михаила Калинина, Андрея Жданова, Климента Ворошилова, Семена Буденного, Михаила Суслова, Леонида Брежнева и других.
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