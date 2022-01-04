В Большом театре снова новый генеральный директор – на этот раз дама, “железная леди” доктор искусствоведения Екатерина ДУЛОВА. Бывший генеральный Виталий Гарбузов не продержался на своем посту и года: в Большой театр он пришел в мае 2021, а сегодня министр культуры представил коллективу нового руководителя. Такой административной чехарды в Большом театре еще не было…

А где сейчас Вячеслав Иванович? С какой формулировкой с ним досрочно разорвали контракт? Вслух это озвучено не было. Но к его отставке готовились несколько недель. Уже в декабре на Рождественском форуме директора Гарбузова не было в своем кабинете, и многим было ясно, что его «больничный» — это лишь предлог. Гарбузов уехал в Брест не по своей воле, а зализывать раны. Жалко чиновника. Но эта должность была ему не равна – это ведь очевидно.

За что его сняли? Говорят, слишком большие премии выписал артистам в декабре, министр был в ярости… Впрочем, возможно, это шутка. А возможно, и нет. Творческая интеллигенция сейчас не тот отряд в государстве, кому оно готово платить и благодарить за верность. То есть Гарбузова, который полгода назад приехал в Минск из Брестского областного драматического театра, подвел чиновничий слух и нюх. Да и художественный руководитель Большого театра народный артист СССР Валентин Елизарьев был им очень недоволен… Не могли они найти друг с другом общий язык.

Ну что ж, министр культуры Маркевич его назначил, министр его и снял. Новый генеральный директор Большого театра доктор искусствоведения Екатерина Николаевна Дулова – это совсем другой коленкор, она человек из элитной обоймы. Много лет занимала пост ректора академии музыки (а это коллектив из двух тысяч человек). Работала в Совете Республики. И даже стала победительницей городского этапа конкурса «Женщина года – 2020» в номинации «Успешный руководитель». В одном из интервью она чеканила: «Спорт, балет и музыка — это статус страны». И кто бы сомневался? Главное, чтобы в коллективе Большого прекратились увольнения музыкантов, иначе этот статус некому будет поддерживать.

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