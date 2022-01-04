Странно! Слово «демократия» у государственных пропагандистов почти ругательное, но статья 1 Конституции по-прежнему определяет: «Республика Беларусь – унитарное демократическое правовое государство». Более того, если спросить у Александра Лукашенко: «Беларусь – демократическая страна?» – он однозначно ответит: супердемократическая.

Спросим у Качановой – и Наталья Ивановна даже оскорбится, что нас заподозрили в обратном.

Зададим вопрос бесславному Муковозчику – он долго и витиевато будет рассказывать, как демократичны белорусские омоновцы.

Но проблема в том, что картина мира конкретных Лукашенко, Качановой, Муковозчика, Калинкиной, Иванова или Сидорова не научная. Это та картина, которую мы видим из своего окна. Или хотим видеть. Или придумываем. Современные общества всё-таки живут, исходя из научного мировоззрения, даже несмотря на то, что наука как вид человеческой деятельности появилась относительно недавно.

Так вот есть такая наука – политология. И она не видит Беларусь демократическим государством. Точно так же, как не видит таковым Корейскую Народно-Демократическую Республику семейства Кимов, или Демократическую Республику Афганистан талибов, или беднейшую в Африке Демократическую Республику Конго.

Вообще, с классификацией политических режимов в политологии всё просто. Они либо демократические, либо антидемократические, либо гибридные – окончательно не прибившиеся к какому-то полюсу.

Демократические – это те, где есть господство закона, реальное разделение властей, реальное наличие политических и социальных прав и свобод граждан, реальная выборность органов государственной власти, реальная оппозиция, реальные плюрализм и свобода слова.

В антидемократических какой-то из этих признаков или даже все сразу отсутствуют. Соответственно эти режимы подразделяются на авторитарные, когда политическая власть сосредотачивается в руках отдельного человека или группы людей, и тоталитарные, когда власть жестко контролирует все сферы жизни общества.

Проще говоря, либо народ контролирует власть – и тогда это демократия, либо власть контролирует народ – и тогда словом «демократия» прикрываются, как фиговым листком.

Беларусь с точки зрения политической науки в своей суверенной истории дрейфовала от короткого периода демократии к гибридному, а потом и к авторитарному режиму. Но этот дрейф продолжается.

Вы наверняка обратили внимание на новости типа:

– в Беларуси человека арестовали за бело-красно белые носки,

– завели дело за дом, покрашенный в бело-красно-белый цвета,

– оштрафовали за то, что переслал друзьям новость из какого-то телеграм-канала или сайта,

– посадили за то, что громко включил определенную песню, сигналил, наклеил на окно белый лист бумаги, имел белый браслет…

И так далее и тому подобное…

Одних эти новости возмущали, других вдохновляли, третьи вообще не верили, что такое может происходить в нашей «супердемократической стране». Но для тех, кто оценивает происходящее с точки зрения науки, все эти новости – однозначный признак дрейфа политического режима в сторону тоталитарного.

Ведь, согласитесь, раньше государству не было дела до того, какого цвета наши носки или что означает лист бумаги на окне. Если вы не призывали к войне или не рекламировали наркотики, то могли быть спокойны за свои комментарии в соцсетях. Вы читали те сайты, которые считали интересными, вы слушали те песни, которые соответствуют вашему настроению. Но теперь всё изменилось. Это и есть та грань между авторитарным и тоталитарным режимом, которую белорусская власть переступает. Она начинает контролировать и вмешиваться в вопросы повседневной жизни людей, нашего личного жизненного пространства.

С точки зрения политологии, это однозначный признак перехода от авторитаризма к тоталитаризму. При авторитаризме невозможна сильная политическая оппозиция (что мы и наблюдали на протяжении последних 25 лет), но в неполитических сферах, например в экономике, культуре или частной жизни, сохраняются автономия личности и относительная свобода. А вот когда государство пытается взять под контроль все сферы – это уже новый этап, тоталитарный.

Вид из окна Александра Лукашенко, вероятно, выглядит не так мрачно. Ему и старая Конституция нравилась, и проект новой вполне по душе. Потому что никаких новых механизмов, чтобы народ мог контролировать власть, в ней не заложено. Всё, что про демократию, это как в старой Конституции, так и в новой – из разряда «заговаривать зубы». Его это вполне устраивает.

Впрочем, те, кто до сих пор живет вне научной картины мира, выделывают и не такое. Например, в прямом смысле слова при зубной боли идут не к стоматологу, а к бабкам да шаманам «заговаривать зубы». Скажете, что таких дремучих особей остались единицы? Так и тоталитарных государств в мире – по пальцам пересчитать.

Публикация из № 1 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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