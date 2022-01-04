Минфин внес изменения в инструкцию об особенностях страхования жизни, пишет Office Life.
В результате для страховых компаний, страховых брокеров и агентов стал обязателен перечень информации, которую они должны разъяснять клиентам при заключении договоров добровольного страхования жизни.
В отношения страховщиков с клиентами введено понятие «период охлаждения»: это значит, что в течение определенного времени страхователь — физическое лицо вправе отказаться от договора страхования жизни и получить уплаченный страховой взнос полностью.
Кроме того, у клиентов страховых компаний появилась возможность по соглашению сторон досрочно прекратить договор страхования жизни.
Также в отношениях СК с клиентами больше не действует такой ограничитель, как максимальный размер гарантированной доходности, устанавливаемый по договору страхования жизни.
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