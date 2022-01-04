Минфин внес изменения в инструкцию об особенностях страхования жизни, пишет Office Life.

В результате для страховых компаний, страховых брокеров и агентов стал обязателен перечень информации, которую они должны разъяснять клиентам при заключении договоров добровольного страхования жизни.

В отношения страховщиков с клиентами введено понятие «период охлаждения»: это значит, что в течение определенного времени страхователь — физическое лицо вправе отказаться от договора страхования жизни и получить уплаченный страховой взнос полностью.

Кроме того, у клиентов страховых компаний появилась возможность по соглашению сторон досрочно прекратить договор страхования жизни.

Также в отношениях СК с клиентами больше не действует такой ограничитель, как максимальный размер гарантированной доходности, устанавливаемый по договору страхования жизни.