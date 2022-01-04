Интернет гудит. В Речице в новогоднюю ночь после конфликта с милиционерами умер 28-летний Дмитрий Усхопов. Одни говорят – случайная трагедия, другие – убийство.

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Речицкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 27-летнего жителя Речицы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Следственном комитете.

«31 декабря в 23.10 сотрудники милиции задержали на остановке общественного транспорта на ул.Советской мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения. Из-за оказанного им неповиновения к нему была применена физическая сила, – рассказали в СК. – Мужчину доставили в Речицкий РОВД, а затем в рамках административного процесса повезли на медосвидетельствование в районную больницу. При подъезде к медучреждению мужчине стало плохо. Молодого человека экстренно доставили в приемный покой, где стали проводить реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия врачей, в 1.20 констатирована его смерть».

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. «По предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера – на теле умершего не обнаружены повреждения внутренних органов, переломы костей. Ожидается заключение экспертного исследования на наличие в крови алкоголя, наркотических и иных веществ», – добавили в ведомстве.

Мама погибшего: «Майка на куски разорвана; как уголь, его тело»

«Они его убили – милиция убила. Я вдова «афганца», всё пишите!.. А сына я от милиционера родила… Замучили сына, как Иисуса Христа, только ему 28 лет… Пусть несут меня вместе с сыном и кладут в землю рядом», – сказала журналистам мама погибшего Елена Михайловна.

«Он ехал ко мне Новый год отмечать, стоял на остановке с другом. «Я сейчас подъеду», – звонит. Они там пили шампанское и закусывали мандарином. А тут всё, ехали [милиционеры. – Ред.]: распитие. Руки заломили. А он говорит: я к маме еду, выпустите, не задерживайте… А потом они там его… На виске рана, спина синяя, руки синие. Майка на куски разорвана; как уголь, его тело. Я больше не могу говорить…»

Близкие Дмитрия рассказали, что он занимался футболом, учился в минской школе олимпийского резерва. После вернулся в Речицу, с 2016 года работал в «Горгазе».

По словам отца Дмитрия Усхопова Александра Леонидовича, в милиции семье изначально сказали, что он умер, а в морге, когда семья пришла забирать тело, пере – спросили: «А, это тот, которого убили?»

Кстати, отец – бывший следователь, проработал в органах около двух десятков лет…

Блиц-комментарий

Интернет полнится не только комментариями случившегося, но и снимками погибшего. Версии расходятся: одни утверждают, что это не следы побоев, а трупные пятна, другие – что белорусская милиция опасна для жизни. Будем надеяться, что судмедэкспертиза о причинах смерти даст честное заключение. Но о причинах произошедшего она, думается, всё равно не скажет. А они важны.

Как нам видится, не случилось бы такого скандала, а возможно, и трагедии, если бы:

– наши милиционеры были просто доброжелательны. Ну, всё происходит за несколько часов до Нового года, распивают люди шампанское, закусывают мандаринами. И что крамольного? Новый год ведь. Подойдите, спокойно предупредите: «Парни, идите к мамам-женам-детям, по домам! Салаты киснут!» В 99 процентах случаев конфликт был бы исчерпан;

– если бы у правоохранителей был приказ действовать не с позиции силы, а с позиции компромисса – избегать конфликтных ситуаций, а не поощрять их. Ну выпил человек, говорит громко, ведет себя вызывающе. Предупредите, усадите в такси и отправьте домой, отвезите в медвытрезвитель в конце концов;

– если бы видеофиксаторы, как это и положено, у милиционеров работали, а не отключались в самые важные моменты;

– если бы было обязательное медицинское освидетельствование при доставке задержанных в РУВД, как это сделано во многих странах;

– если бы были публично расследованы все подобные инциденты, случившиеся ранее. Чтобы и люди в погонах, и обычные граждане были уверены, что система не будет покрывать своих, что система накажет любого за неправомерные действия и тем более – за смерть человека;

– если бы кто-то ответственный хотя бы сейчас, хотя бы после этой трагедии задался вопросом: «Почему общественное мнение не на стороне правоохранителей? Почему белорусам проще поверить, что милиционеры кого-то забили до смерти, чем в то, что произошла трагическая случайность?» И что с этим делать? И как это исправить? И как с этим жить?

Публикация из № 1 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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