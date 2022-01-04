«Народная Воля» поинтересовалась, что думает лидер Белорусской партии левых «Справедливый мир» про обнародованный проект изменений и дополнений в Конституцию.

– Я пока более-менее подробно изучил первую часть Конституции, потому что то, что написано во второй, – трудно поддается анализу, – говорит Сергей Иванович. – На мой взгляд, там наворочены такие вещи, которые вообще ставят под сомнение в будущем дееспособность белорусского государства.

На мой взгляд, там заложена серьезная мина – противоречия между ветвями власти. Пока Лукашенко есть, то это, может быть, каким-то образом будет удерживаться, а что дальше – непонятно. Например, написано, что в случае смерти президента вся власть переходит к Совбезу. И это бессрочно, потому что никакие сроки там не оговорены. А Совбез действует вне Конституции. И если кто-то из силовых структур захочет провести узурпацию власти, то им даже на руку избавиться от Лукашенко! Причем, еще раз подчеркиваю, никаких ограничений по времени нет – сколько захочет Совбез, столько и будет править страной. Там не написано, что через месяц или два выборы президентские проводятся. Просто к Совбезу переходит власть, и все органы должны подчиняться решениям этого совета, даже без ссылок, что всё делается в рамках Конституции.

На мой взгляд, это довольно грустное нововведение.

Мне показалось, что многие новшества навеяны какой-то сиюминутной конъюнктурой, попыткой Александра Лукашенко защититься от чего-то, видимо, он напуган событиями 2020 года. И с точки зрения баланса многие вещи не проработаны и взрывоопасны.

– А что скажете про Всебелорусское народное собрание?

– По сути, это кот в мешке. Там есть полномочия, которые, на мой взгляд, тоже не до конца продуманы. Что такое, например, определение конституционности выборов и референдумов? Как и на основании чего это будет делать Всебелорусское народное собрание? Зачем тогда Конституционный суд, если конституционность выборов будет определять Всебелорусское народное собрание? И как 1200 человек будут определять конституционность выборов? Чем будет заниматься Центризбирком?

Но самое интересное, что из проекта изменений и дополнений в Конституции вообще не понятно, как создается так называемое Всебелорусское народное собрание. Но при этом прописаны его полномочия. Какова будет его легитимность? Вроде бы это собрание будет даже выше, чем легитимно избранные органы власти – президент, парламент. Оно стоит над всеми ними. По-моему, этот нюанс не очень понимают и сами разработчики. И поэтому взяли паузу в переходных положениях аж до 2025 года, потому что, видимо, сами плохо представляют, как всё будет действовать. На мой взгляд, это не до конца продуманный проект.

Да, какие-то полномочия сняли у президента и парламента, но в целом новая Конституция, если в таком варианте она будет принята, не улучшит госуправление в стране, не сделает более стабильным и безопасным будущее Беларуси.

– В проекте сказано, что, если кресло президента вакантно, его обязанности исполняет председатель Совета Республики.

– И заседания Совета безопасности проводятся под руководством председателя Совета Республики. А в Совбезе все решения принимаются коллегиально, поэтому реально этой структурой может руководить даже не председатель Совета Республики. Так что тут тоже есть вопросы…

Но есть и более больные вещи, которые меня, например, удивили. Этот проект Конституции фактически ликвидирует конституционную гарантию граждан на возможность получения бесплатной медицинской помощи в государственных медучреждениях.

– Но там не так однозначно об этом написано…

– В нынешней Конституции написано, что каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на получение безвозмездной помощи в государственных медучреждениях. Теперь уточнили: всё будет определяться законом. А что будет написано в законе и какие категории граждан смогут пользоваться медицинской помощью и какой конкретно помощью – это большой вопрос. Вероятно, это сделано умышленно. Значит, планируется урезать бесплатную помощь. И если сейчас по Конституции ты можешь требовать любую медицинскую бесплатную помощь, то как будет в случае принятия этого документа – не известно.

Помните, как одно время хотели ввести плату – 5 рублей за поход в поликлинику?

– Да, кажется, бывший вице-премьер Анатолий Тозик эту инициативу озвучивал…

– Но тогда не смогли ввести, потому что Конституция не позволяла. А сейчас запросто и 5, и 10 рублей можно будет брать. Поэтому я и говорю: ликвидируется одна из важнейших конституционных гарантий, а это в том числе и право на жизнь. Потому что, если тебя не будут лечить, а ты не имеешь возможности заплатить, соответственно, тебя просто лишают права на жизнь. Это очень серьезное изменение! Хотя о нем никто не говорит на их диалоговых площадках.

Еще один вывод: в представленном проекте Конституции практически нет пунктов, которые улучшали бы права, свободы и гарантии граждан. Там этого просто нет.

Допустим, ситуация с гражданством. Там поменяли лишь одно слово – было написано, что в случае утраты гражданства вопрос решается в соответствии с законом. А сейчас написали – в случае прекращения гражданства. Утрата и прекращение – это два разных понятия! И если в законе заложено двойное прочтение – значит, читай: как хуже будет для людей. И таких хитриков, которые завуалированно ограничивают права граждан, в этом проекте немало.

Так, раньше было написано, что судьи, прокурорские работники и те, кто носит погоны, не имеют права быть членами политических партий и общественных объединений, преследующих политические цели. Сейчас почему-то общественные объединения, преследующие политические цели, убрали из Конституции. Но у нас есть «Белая Русь», которая преследует политические цели. И в ней вышеуказанным категориям граждан состоять не запрещается. Получается, они изменяют права под себя?

– А про политические партии что скажете?

– Ничего нового мы для себя не нашли в этом проекте. Исключили две важные вещи. Раньше было написано, что политические партии выражают и выявляют политическую волю граждан – это убрали. Хотя, на мой взгляд, это глупость, потому что это основная функция политических партий. А второе – вычеркнули, что политические партии участвуют в выборах. Осталось, что политические партии выдвигают кандидатов в депутаты. Но ведь участие в выборах – это и формирование комиссий, это и наблюдение, это и агитация и пропаганда. Раньше, ссылаясь на норму закона, что политические партии – единственный субъект, который участвует в выборах, мы могли это всё требовать (хотя эти нормы и не соблюдались), а сейчас вообще можно сказать, что по Конституции у политических партий нет таких прав.

– Вы будете направлять свои замечания на опубликованный проект Конституции?

– 15 января состоится пленум Центрального комитета, который будет рассматривать вопрос об отношении партии к опубликованному тексту Конституции. У нас есть разные точки зрения. С учетом той ситуации, когда власть не соблюдает ни законы, ни действующую Конституцию, некоторые члены партии говорят, что вообще нечего тут обсуждать и с ними связываться. Я придерживаюсь позиции, что мы должны высказать свое отношение к этому проекту и должны направить свои предложения – хотя бы самое основное. Если мы не выступим против ликвидации права людей на бесплатную медицинскую помощь, потом скажут, что все на ура поддержали эту позицию. Так и по другим статьям.

Политические партии должны не только власти озвучить свои предложения, но и попытаться донести их до людей, объяснить, что предлагается. Потому что однажды в 1996 году мы уже приняли Конституцию, которую никто толком не читал. Ведь тогда голосовали за Лукашенко или против, большинство Конституцию и не открывали даже! Боюсь, как бы так не случилось и сегодня.

И это вообще анекдот: опубликовать в последние дни декабря проект Конституции, а принимать предложения, по моим данным, они будут только до 19 января, и всё на этом! То есть в период, когда страна находится в состоянии праздников. Только умышленно можно было выбрать этот период для всенародного обсуждения такого важного, судьбоносного документа, определяющего всю жизнь в стране. И отвести на это три недели – это просто профанация!

Я первую часть Конституции прорабатывал три дня! Так я знаю старую Конституцию, понимаю, о чем речь. А что будет делать простой человек, найдет ли он время сравнить два варианта Основного закона, поймет ли? Поэтому важно, чтобы широко высказывались самые разные точки зрения по поводу данного проекта, чтобы можно было сравнить. А я пока вообще не слышал, чтобы куда-то пригласили представителя какой-либо политической оппозиционной партии на какую-то площадку для обсуждения. Чтобы можно было с разных точек зрения покрутить этот проект. Я вижу, что происходит на этих так называемых диалоговых площадках, – извините, это просто пропагандистская трескотня.

– А Юрий Воскресенский говорит, что приглашали всех обсуждать конституционную реформу, а оппозиция не откликнулась.

– А кто такой Воскресенский? Он разве представитель государственной власти? Это должна организовывать власть, именно она инициировала всенародное обсуждение. И есть органы государственной власти, начиная от двухпалатного парламента и Администрации президента, местных органов власти, которые должны этими вопросами заниматься. К ним мы пойдем. А Воскресенский – это человек с улицы, тем более с очень сомнительной репутацией, мы его в свое время исключили из партии. Он никого не представляет. Поэтому это плохое оправдание для власти, что Воскресенский, дескать, вас куда-то приглашал.

Я помню советский период, когда действительно шло всенародное обсуждение Конституции 1977 года. И этим занималась власть. Другой вопрос, как учитывали поступившие предложения, но обсуждение шло месяцев восемь! И в каждом коллективе проводили собрания, выступали спикеры, говорили, что будет приниматься, заставляли людей знакомиться подробно с текстом. Это было в каждой деревне, в каждом колхозе! И, кто хотел, имел возможность высказаться. Ничего подобного сегодняшнее обсуждение Конституции с нормальным всенародным обсуждением не имеет. Это просто для галочки.

– Зато депутаты Палаты представителей как-то быстро поехали в свои избирательные округа агитировать за этот вариант Конституции.

– И хорошо бы, чтобы люди приходили на эти встречи и спрашивали этих депутатов, как они могут такое поддерживать. Я хотел бы, чтобы депутат Марзалюк объяснил своим избирателям, почему он хочет лишить их права на бесплатную медицинскую помощь. И поймут ли люди его? Только он пускай правду говорит, это должен быть максимально откровенный разговор. И представители власти должны быть готовы ответить на трудные вопросы…

– А что про референдум скажете? Уже озвучиваются разные сценарии – идти, игнорировать…

– Мы отдельно будем по этому вопросу собираться. Сейчас будем обсуждать исключительно текст Конституции и что в нем нужно поменять.

Но я на месте власти перенес бы референдум, потому что иначе это будет однозначная профанация и для наших граждан, и для мирового сообщества. Лукашенко сказал: этот текст Конституции – не окончательный. А когда они уже опубликуют окончательный вариант Конституции и объявят референдум, тогда мы определимся по своему отношению к плебисциту.

Публикация из № 1 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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