Приняли новый Налоговый кодекс. Рассказываем, что нас ждет

Разговоры о том, что налоговую систему в Беларуси сильно изменят, появились еще летом 2021 года, но «чистовик» белорусы увидели только 4 января 2022-го. Изменения в законе заняли более 200 страниц, и по своей сути это скорее новый кодекс, а не дополненный старый. Onlíner вместе с налоговым консультантом и руководителем компании «НК-ФинГрупп» Оксаной Коваль рассказывает про основные новшества для бизнеса и обычных людей.

Для физлиц — повышенный подоходный налог

Если расходы превысят доходы на 500 базовых величин (сейчас базовая — 32 рубля), у физического лица истребуют пояснения об источниках доходов. То есть, если вы потратили на 16 тысяч рублей больше, чем можете себе позволить (по мнению налоговой инспекции), а объяснить происхождение денег не смогли, будьте готовы уплатить с этой суммы подоходный налог.

Подоходный в таком случае будет не привычные 13%, а 20%. Повышенный налог нужно будет платить и с зарплат в конвертах, и в том случае, если игорный бизнес зарегистрировал в СККС (специальная компьютерная кассовая система) доход от выигрыша (возвращенных несыгравших ставок) на физлицо, которое фактическую выплату не получало.

При долгосрочной аренде ставки подоходного налога изменились незначительно (например, прибавка в Минске — 2,5 рубля за комнату).

Новый налог на профессиональный доход

В кодексе появилась новая глава, №40 — «Налог на профессиональный доход». Платить его должны будут с 2023 года физлица, не имеющие нанимателей и не привлекающие к работе других физлиц. Но перечень подходящих видов деятельности еще будет определен Совмином.

До начала деятельности плательщикам нужно установить специальное приложение и направить в налоговую инспекцию уведомление о применении этого налога.

Если выручка за год не превысит 60 000 рублей, платить нужно будет 10% от доходов, а если превысила — 20% от суммы превышения. Налоговый период составляет календарный месяц, а ставка включает в себя отчисления в ФСЗН.

Основные нововведения для организаций Все организации с 2022 года должны сдавать отчетность в инспекцию МНС в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи (за исключением некоммерческих в стадии ликвидации). С 1 января 2022 года организации, выплачивающие доходы физическим лицам, обязаны предоставлять налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу. Областные и местные Советы депутатов, Минский городской Совет депутатов имеют право увеличивать (не более чем на 2 процентных пункта) ставку налога на прибыль — то есть до 20%. Также изменили исчисление налоговой базы для расчета налога на прибыль. Например, приведен закрытый перечень по расходам на рекламу, а те расходы, которые в него не вошли, включаются в затраты в ограниченном размере. По ряду продовольственных товаров изменили ставку НДС с 10 на 20% (в частности, по товарам, классифицируемым кодами 1905 90 600 0 — 1905 90 900 0 единой ТНВЭД). Ввели новые ограничения по применению упрощенки: численность работников не более 50 человек при валовой выручке до 2 150 000 рублей в течение года. Нововведения для индивидуальных предпринимателей С 2022 года нельзя применять единый налог индивидуальным предпринимателям, которые занимаются: реализацией дополнительных жилищно-коммунальных услуг;

розничной торговлей через интернет-магазины;

транспортной деятельностью (за исключением грузовой);

услугами общественного питания через мини-кафе, летние и сезонные кафе. Также значительно выросли ставки единого налога для ИП — в 2,5—3 раза. Применять упрощенку нельзя всем, кроме тех, кто оказывает следующие услуги: туристическая деятельность;

деятельность в сфере здравоохранения;

деятельность сухопутного транспорта;

услуги общественного питания;

компьютерное программирование. При этом ИП сохранили право применять упрощенку при выполнении работ, конкретный перечень которых еще напишет МНС. Применение упрощенки станет возможно лишь в том случае, если валовая выручка в течение года не превысит 500 000 рублей. Начиная с 2023 года «ипэшники» не смогут вообще применять упрощенку. Общим для ИП и организаций стало введение единой ставки при упрощенке в размере 6%, а также исключение возможности уплачивать НДС при ее применении. А вот изменения по отмене единого налога для ИП с 2023 года пока не смогли согласовать. Новые суммы других налогов Многие суммы налогов также изменились. Например, теперь налог за предоставление мест для краткосрочного проживания в Минске для ИП составляет 413 рублей в месяц за каждую квартиру (дом, дачу). При долгосрочной аренде — 143 рубля в месяц за каждую комнату. Физлица, сдающие в аренду свою недвижимость для кратковременного проживания, должны будут 286 рублей в месяц за каждую квартиру. Ставки единого налога (указаны в приложении 24) увеличиваются, а сферы деятельности сильно сокращаются. Например, физлица-репетиторы в Минске будут платить 82 рубля единого налога в месяц, няни — 61 рубль, фотографы — 245 рублей, курьеры — 136, парикмахеры и педикюрщики — 226 рублей. Ставки налога на игорный бизнес за каждую единицу объекта налогообложения теперь такие: 7854 рубля — за игровой стол;

264 рубля — за игровой автомат;

2475 рублей — за кассу тотализатора;

1650 рублей — за кассу букмекерской конторы. Размер сбора с владельцев агроусадеб поднимут до 31 рубля в месяц (за одну усадьбу). Раньше владельцы агроусадеб платили налог в размере 58 рублей в год.

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