Как и почему люди отказываются от секса

Я бы хотел завести семью, но только для платонических отношений. Секс — исключительно для продолжения рода. Когда разговариваю с друзьями об этом, они смеются, что я невыносимо скучный. В ответ всегда предлагаю им задуматься и ответить мне, что «веселого» в бесконечном повторении одинаковых движений в постели. Притом что море времени, нервов и ресурсов тратится на то, чтобы в эту постель попасть, чаще всего — с нелюбимым человеком. Никто так и не смог объяснить вразумительно.

Мария: «Дружба — вот настоящие чувства, которые жалко убивать»

— Секса в моей жизни не было, нет и не будет, и я этому очень рада. Никогда не видела в нем чего-то выдающегося, к чему стоит стремиться. Зато знаю миллион историй, когда он приносил боль и разочарование. Я не боюсь вступать в близость, несколько раз из любопытства довела дело до постели — возможно, чтобы проверить себя. Останавливала все в последний момент. Просто не интересно. Жалко времени и усилий. А главное — очень не хочется убивать настоящие чувства, которые есть между мной и человеком. Я сейчас говорю о дружбе, если что.

Один из парней заявил, что я «обломщица». Я не обиделась, предложила походить, подумать. Теперь мы с ним лучшие друзья

Я хорошо знаю свое тело, понимаю его потребности и прекрасно могу их удовлетворить. Поначалу просто старалась обходить тему секса стороной, а в 24 года окончательно поставила для себя точку в этом вопросе: мне интереснее более тонкое, глубокое общение с человеком. Секс всегда все только разрушает. Люди теряют разум, начинают творить глупости, о которых потом очень жалеют. Секс не позволяет нам быть по-настоящему человечными.

Мне уже за 30. Меня не пугает будущее без детей. У меня большие планы на жизнь, хочется провести ее с максимальной отдачей, и стакан воды, который могут принести мне в старости потомки, не кажется разумным поводом для того, чтобы начинать вот это все.

Если вы встретите меня на улице, то никогда не догадаетесь, что я женщина, у которой не было секса

Я живая, умная, обаятельная. Мне очень интересны люди, и в этом интересе нет ни капли эгоизма. Я быстро вывожу на чистую воду «коварных соблазнителей», и некоторым из них после этого стыдно и немножко больно.

Антисексуалы и асексуалы

А теперь давайте посмотрим на проблему с точки зрения профессионала. О том, как и почему люди отказываются от секса и к чему это приводит, мы поговорили с сексологом-психотерапевтом, специалистом Республиканского сексологического центра Василием Шевляковым.

— Для начала попробуем разобраться в терминологии. Кто по каким причинам отказывается от секса и как это называется?

— Я бы выделил два основных термина, касающихся людей, которые отказались от секса. Первый — асексуальность, второй — антисексуальность.

Асексуалы — это тип сексуальной ориентации, при котором сексуальное влечение человека либо отсутствует, либо выражено очень слабо. Такие люди могут испытывать влечение раз в полгода или даже раз в год. А могут и не испытывать вовсе. В современном мире асексуальность рассматривается как один из типов сексуального поведения, относящегося к норме.

Антисексуалы — это люди, которые выступают против сексуальных отношений и всех других проявлений сексуальной активности (форм сексуальности, ее проявления) и говорят о том, что энергетику сексуальности важно направлять в какие-то более важные для них формы: социализацию, личностный рост, саморазвитие, творчество и так далее.

Движение антисексуалов довольно распространено, и с каждым годом оно расширяется. Основная идея, которую они проповедуют, состоит в том, что сексуальная активность (проявление сексуальности) — это разновидность зависимости, которая приводит к различным сложным последствиям. Мол, не уделяй человечество столько внимания сексу, у него освободилась бы масса времени и ресурсов на более полезные занятия.

— То есть одни изначально «не хотят», а вторые приняли решение «не хотеть».

— Если очень грубо, то да. Антисексуалы в большинстве своем — это люди, сознательно «выключившие» себя из сексуальных отношений и, постепенно привыкая к этому, перенаправили свою сексуальную энергетику на какие-то иные сферы.

Есть, конечно, отказывающиеся от секса по каким-то иным критериям. В частности, это люди с так называемой сексуальной абстиненцией, сознательно ограничившие свою сексуальную активность ради религиозных достижений.

Также есть такое явление, как демисексуальность. Его сторонники считают, что эмоциональная и духовная связь между людьми намного важнее и ярче, чем сексуальная. При этом сексуальная связь снижает и даже убивает духовное и эмоциональное, поэтому от нее отказываются

— По каким причинам сексуальное влечение может отсутствовать как таковое?

— Причины могут быть совершенно разные, я перечислю лишь некоторые из них.

Некачественное питание. К сожалению, в современном мире есть множество источников пищи и продуктов, поставляющих нам в организм вещества, которые снижают либо даже блокируют либидо. Что это за вещества? Алкоголь, продукты с большим содержанием тонинов, фитоэстрогенов, сахара (особенно это касается сладких питьевых напитков). На либидо может повлиять частое потребление красного мяса, бобовых и многих других продуктов.

К сожалению, в современном мире есть множество источников пищи и продуктов, поставляющих нам в организм вещества, которые снижают либо даже блокируют либидо. Что это за вещества? Алкоголь, продукты с большим содержанием тонинов, фитоэстрогенов, сахара (особенно это касается сладких питьевых напитков). На либидо может повлиять частое потребление красного мяса, бобовых и многих других продуктов. Медицинские препараты. Ряд медицинских препаратов тоже может подавлять либидо, снижать качество сексуальной жизни. Например, это могут быть различные психотропные, кардиологические, неврологические препараты, даже некоторые антибиотики. Их достаточно много, перечислить все не получится, поэтому совет простой: если на фоне приема препарата стало заметно снижаться либидо, сексуальная жизнь до этого была активной и отказ от нее на длительный срок не очень укладывается в планы, лучше посоветоваться с врачом по поводу замены препаратов либо снижения дозировки. На самом деле, если говорить общими словами, можно сказать, что это любые крайности в плане потребления продуктов питания и медикаментов.

Ряд медицинских препаратов тоже может подавлять либидо, снижать качество сексуальной жизни. Например, это могут быть различные психотропные, кардиологические, неврологические препараты, даже некоторые антибиотики. Их достаточно много, перечислить все не получится, поэтому совет простой: если на фоне приема препарата стало заметно снижаться либидо, сексуальная жизнь до этого была активной и отказ от нее на длительный срок не очень укладывается в планы, лучше посоветоваться с врачом по поводу замены препаратов либо снижения дозировки. На самом деле, если говорить общими словами, можно сказать, что это любые крайности в плане потребления продуктов питания и медикаментов. Сексуальные психологические проблемы. Чаще всего это тревожное ожидание неудачи, различные другие страхи, связанные с сексуальной активностью. Человек настолько погружается в эти тревоги, что просто не в состоянии проявлять адекватную сексуальную активность, и единственное, что ему остается, — это подавлять такие побуждения. Однако наш организм устроен так, что если долго лишать его одной из функций, то она потихоньку начинает выключаться. Поэтому люди, которые очень долго отказывают себе в проявлении сексуальности, в конце концов могут вообще эту функцию потерять.

Как в голове «выключают» секс?

— Можно ли сознательно «выключить» себя из секса? Очень сложно представить себе, что человек способен легко отключить такой древний, заложенный эволюцией процесс…

— На самом деле секс — это не витальная функция, он не требуется для выживания одного конкретно взятого человека. Поэтому люди, которые сознательно уходят от сексуальной жизни в какие-то иные активности, например построение карьеры, просто не находят сил и энергии на поддержание своей сексуальности. Я думаю, мужчины и женщины, которые работают по 12 часов в сутки, очень хорошо понимают, о чем я здесь говорю.

— Парадоксальный вопрос: приходили ли к вам, сексологу, люди, которые отказались от секса? И если да, то с какими проблемами они обращались?

— Да, такие пациенты периодически бывают. Если это все-таки истинные асексуалы (их на самом деле не так много), они приходят в основном с вопросами взаимодействия со своим партнером в сексуальной жизни. Два асексуала — это довольно большая редкость. Обычно формируются пары, где один из партнеров асексуал, а второй — с низкой половой конституцией или сексуальным темпераментом. Поэтому определенное сексуальное взаимодействие у них происходит, что порождает различные сложности.

— Человек отказывается от секса из-за определенного травматического опыта — сексуальные проблемы у него остаются или все же можно переждать и все разрешится «само собой»?

— Если изначально это происходит из-за каких-то психологических проблем, то естественно, что отказ от секса ничего не решает. Скорее всего, как только человек решит вернуться в сексуальную активность, он тут же встретится с теми же сложностями и проблемами, которые вынудили его отказаться от секса.

— Не напоминает ли это позицию страуса с головой в песке? Мол, секс для меня проблема, а значит, проще всего ее вообще не видеть?

— В каком-то плане да, но в определенных случаях это работает. Порой люди прибегают к такому варианту, когда не имеют возможности решить ту или иную проблему из-за нехватки ресурсов, жизненного кризиса или распределения приоритетов.

Идея может показаться неплохой, за исключением одного: если не поддерживать сексуальность, эта функция может уйти в настолько глубокую спячку, что потом расконсервировать ее будет достаточно сложно. Ведь сворачивание идет не только на психологическом, но и на биологическом уровне

Поэтому даже людям с низкой половой конституцией, асексуалам рекомендуется вести хотя бы низкую сексуальную активность — необязательно с партнером, солидарный вариант сексуальных действий тоже подойдет. Почему это важно? Потому что гормональный фон, который таким образом стимулируется и поддерживается (в частности, половые гормоны), довольно сильно влияет на общие сферы нашей жизнедеятельности, в том числе на скорость старения нашего организма.

Перераспределение энергии

— Действительно ли сдерживание своей сексуальности может вылиться в стимуляцию развития других сфер жизни? Как может работать этот механизм?

— Сексуальность включена в общий набор механизмов, которые потребляют энергетику нашего тела, и естественно, что когда мы освобождаемся от определенного напряжения, то получаем «излишек» ресурсов, которые можем вкладывать в какие-то иные сферы — например, в творчество. Наверное, отсюда родилась идея временного воздержания ради достижения больших целей.

При постоянном отказе от секса организм выключит секс из нашей жизни, и мы просто будем жить без него. То есть ничего не приобретем, но что-то потеряем.

Но при этом стоит помнить, что есть огромное количество произведений искусства, литературы, музыки, которые были созданы под влиянием сексуальных переживаний. И значительно меньше их появилось на свет в условиях воздержания. Поэтому вопрос только в том, как мы распоряжаемся инструментами, которыми располагаем.

— Почему тема отказа от секса красной нитью проходит через всю историю человечества?

— Сексуальность — это очень сложные проявления психики нашего организма, которые мы не очень-то можем контролировать. Это порождает много тревоги и стереотипов.

Естественно, что люди в своем страхе перед первозданным хаосом сексуальности любыми способами стараются создать хотя бы иллюзию контроля

Если мы возьмем какие-то социальные группы, то увидим, что те правила, которые позволяют контролировать сексуальность извне, по сути, в какой-то мере служат и инструментом контроля самого социума.

— Может ли, на ваш взгляд, отказ от секса вообще привести к чему-то хорошему?

— Я думаю, что может. Люди, которые ставят механику секса выше, чем взаимоотношения и психоэмоциональную близость, наверняка получат определенные выгоды, отказавшись от секса на определенное время. Отстранившись, они наверняка смогут прислушаться к себе, развить недостающие аспекты эмоциональной близости, разобраться с внутренними переживаниями и сложностями, которые вызывают негатив в сексуальных отношениях.

— Получается, вы рекомендуете временный отказ от секса тем, кто, наоборот, на нем зациклен?

— В общем-то, да.